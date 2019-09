‘Memphis Depay ontfermde zich over hem, zo van: ‘Jij komt net kijken’’

Danny Blind en Jack van Gelder zijn enthousiast over de ontwikkeling van Memphis Depay. Laatstgenoemde kwam vrijdagavond niet tot scoren bij de 2-4 overwinning van het Nederlands elftal op Duitsland, maar was wel voortdurend een plaag voor de Duitse defensie en wist uiteindelijk ook een assist af te leveren. Blind en Van Gelder constateren dat Depay langzamerhand ook buiten het veld zijn stempel begint te drukken op Oranje.

Van Gelder zegt 'soms verbaasd' te zijn over Depay, 'die een hele andere levensstijl heeft'. "Ondertussen ontwikkelt hij zich wel tot een hele belangrijke speler voor dit Oranje", stelt de presentator zaterdag bij Ziggo Sport over de spits van Olympique Lyon. Blind vond Depay 'erg goed' spelen tegen Duitsland. "Het was niet makkelijk, want Duitsland speelde erg compact en dan moet je de ruimte tussen die linies gaan vinden. Dat is moeilijk, waardoor je toch geneigd bent om wat meer in de bal te gaan spelen. Hij was sterk, forceerde een hoop en schudde mensen van zich af", analyseert de oud-verdediger.

Bind merkt vervolgens op dat Depay zich direct na de 2-3 van Donyell Malen ontfermde over de scorende debutant. "Je zag het bij de goal van Malen: hij ontfermde zich over hem, zo van: 'Jij komt net kijken, luister maar een beetje naar mij.' Dat is weer een fase in een carrière. Hij wordt ouder en dan moet je niet alleen met je voeten belangrijk zijn, maar ook buiten het veld", zo legt Blind uit.

"Hij is ook vervelend tegen zijn opponent. Hij is aanwezig en zoekt het randje op, ook bij de scheidsrechter. Hij is echt volwassen geworden", vult Van Gelder weer aan. Blind kan zich vinden in de woorden van Van Gelder over het gedrag van Depay binnen de lijnen. "Dat heb je ook nodig. Hij heeft toch een bepaalde status en dat werkt ook bij scheidsrechters zo", denkt de analist.