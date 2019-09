Harry Kane schittert met hattrick en assist bij debuut Mason Mount

Engeland heeft zaterdagavond een zeer eenvoudige overwinning geboekt in het kader van de EK-kwalificatiereeks. The Three Lions wonnen op eigen veld met 4-0 van Bulgarije, vooral dankzij een hattrick en een assist van aanvalsleider Harry Kane. Het betekende voor Engeland de derde overwinning in drie groepswedstrijden, na eerder al ruime zeges op Tsjechië (5-0) en Montenegro (1-5). Bulgarije blijft na vijf duels in Groep A steken op twee punten.

Engeland had op het eigen Wembley eigenlijk geen moment wat te duchten van een bijzonder armzalig Bulgarije, maar kwam pas volledig los in de tweede helft. Het elftal van bondscoach Gareth Southgate hanteerde voor rust een niet al te hoog tempo, waardoor Bulgarije betrekkelijk simpel op de been kon blijven. De eerste de beste kans voor Engeland leverde na 24 minuten voetballen echter wel direct de openingstreffer op.

Een rampzalige inspeelpass van de Bulgaarse doelman Plamen Iliev werd in het strafschopgebied onderschept door Raheem Sterling, waarna de buitenspeler van Manchester City Kane perfect bediende. De spits had met een goede loopactie ruimte voor zichzelf gecreëerd en schoot vanaf een meter of zes uiteindelijk koelbloedig raak: 1-0. Het betekende voor Kane zijn eerste van drie doelpunten, want in de tweede helft benutte hij ook nog eens twee strafschoppen.

Kane tekende vlak na rust vanaf elf meter voor de 2-0, nadat Marcus Rashford onderuit was geschoffeld door Nikolaj Bodurov. Zeventien minuten voor tijd completeerde hij zijn hattrick, opnieuw uit een strafschop, ditmaal na een overtreding van Kristian Dimitrov. Tussendoor had Sterling het derde Engelse doelpunt voor zijn rekening genomen, door de bal na een voorzet van Kane van dichtbij binnen te lopen. Kane kreeg dertien minuten voor tijd een publiekswissel van Southgate, terwijl Chelsea-talent Mason Mount halverwege de tweede helft als invaller zijn officiële debuut voor Engeland mocht maken.