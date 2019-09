Watford reageert rap en presenteert binnen 31 minuten nieuwe manager

Watford heeft 31 minuten na het ontslag van manager Javi Gracia al diens opvolger gepresenteerd. The Hornets communiceren via de officiële kanalen dat Quique Sánchez Flores zijn landgenoot opvolgt op Vicarage Road. De 54-jarige Spaanse oefenmeester is geen onbekende bij Watford, daar hij de club in seizoen 2015/16 al onder zijn hoede had.

Sánchez Flores zat zonder club, nadat hij eerder deze zomer het Chinese Shanghai Shenhua achter zich liet. De Spanjaard werkte een halfjaar in China en stond eerder aan het roer bij onder meer Espanyol, Getafe, Al-Ain, Al-Ahli, Atlético Madrid, Valencia en Benfica. Sánchez Flores werkte eerder in seizoen 2015/16 bij Watford, dat in die jaargang onder zijn bewind als dertiende eindigde in de Premier League.

Na het vertrek van Sánchez Flores passeerden achtereenvolgens Walter Mazzarri, Marco Silva en Gracia de revue bij the Hornets. De oefenmeester die Watford vorig seizoen naar een elfde plaats in de Premier League gidste, kon zaterdag zijn biezen pakken. Met een remise tegen Newcastle United (1-1) en nederlagen tegen Brighton & Hove Albion (0-3), Everton (1-0) en West Ham United (1-3) kende Watford geen al te sterke start van deze jaargang.

Voor Sánchez Flores wacht in eerste instantie de taak om Watford uit de degradatiezone te leiden, daar de ploeg momenteel de hekkensluiter van de Premier League is. De eerste wedstrijden van de Spanjaard tijdens zijn tweede termijn op Vicarage Road zijn in ieder geval loodzwaar, want na de interlandperiode staat Watford tegenover Arsenal (thuis) en Manchester City (uit).