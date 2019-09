Beslissing van Ronald Koeman wordt in Spanje met gejuich ontvangen

Ook in Spanje heeft men de EK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Duitsland vrijdagavond met grote belangstelling gevolgd. Mundo Deportivo was aandachtig toeschouwer van het door Oranje met 2-4 gewonnen duel en had vooral oog voor Frenkie de Jong. De Catalaanse sportkrant concludeert zaterdag dat de middenvelder van Oranje en Barcelona tegen Duitsland andermaal liet zien op welke positie hij het best tot zijn recht komt.

De Jong speelde tegen Duitsland als controlerende middenvelder en was in die hoedanigheid de spil in het elftal van bondscoach Ronald Koeman. "Terwijl zijn positie bij Barcelona onderwerp van discussie is, was De Jong een sleutelfiguur in het Oranje dat vrijdag Duitsland van het veld veegde", zo schrijft de scribent van Mundo Deportivo. De Jong is na zijn zomerse transfer van Ajax naar Barcelona nog enigszins zoekende.

De middenvelder was weliswaar basisspeler in elk van de eerste drie competitiewedstrijden van Barcelona, maar oogde met name in de twee laatste duels, met Real Betis en Osasuna, wat onwennig. Trainer Ernesto Valverde koos er in beide wedstrijden voor om De Jong als halfspeler op te stellen en Sergio Busquets vlak voor de defensie te positioneren. Tegen Duitsland was De Jong tot groot genoegen van Mundo Deportivo weer eens te aanschouwen als mediocentro.

"Het Nederlands elftal boekte in Hamburg een historische overwinning op Duitsland en De Jong was de protagonist ervan", vervolgt de krant. "De speler van Barcelona was met een doelpunt niet alleen verantwoordelijk voor de gelijkmaker waarmee hij de comeback van Nederland inleidde; hij was ook nog eens de meest prominente speler van het veld. De Jong speelde tegen Duitsland weer op zijn gebruikelijke positie en liet, gesteund door Georginio Wijnaldum en Marten de Roon, weer eens het beste van zichzelf zien."

"Het spel van De Jong was in de eerste helft discreet te noemen, ondanks het feit dat hij niet veel ballen verloor", gaat men verder. "In de tweede helft nam hij echter het heft stevig in handen. Hij maakte de 1-1, door na goed voorbereidend werk van Ryan Babel in de as van het veld op te duiken. Daarna liet hij zijn beste spel van de wedstrijd zien. Hij was de gids van Oranje richting de comeback en wist optimaal te profiteren van de ruimtes die Duitsland weggaf, doordat die laatste ploeg ook vol de aanval zocht. Het was een prestigieuze overwinning van Oranje, met vooral een uitblinkende De Jong."