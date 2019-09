Cijfer in De Telegraaf na zege Oranje zorgt voor verbijstering bij FOX Sports

Georginio Wijnaldum wordt na de 2-4 overwinning die het Nederlands elftal vrijdagavond boekte op Duitsland in het kader van de EK-kwalificatiereeks alom bewierookt. De Oranje-international heerste met name in de tweede helft op het middenveld en was met een treffer en een assist ook nog belangrijk in de doelpuntenproductie van Nederland. Kees Kwakman heeft genoten van het spel van Wijnaldum en is vol verbijstering over het cijfer waarmee De Telegraaf diens optreden zaterdagochtend beoordeelde.

Oud-international Adri van Tiggelen beoordeelde de internationals van het Nederlands elftal namens De Telegraaf en gaf Wijnaldum een 6,5. "Georginio is in Engeland gewend om afstanden te overbruggen, veel loopwerk te verrichten en aan te vallen. Dat lukte in het eerste uur niet. Hij speelt gewoon meer behoudend dan bij Liverpool en dat komt zijn spel niet ten goede. Maar bij de 4-2 zag je de kracht van Georginio, dan dendert hij naar voren en is hij gevaarlijk", zo luidde de onderbouwing in de krant.

Kwakman kan zich overduidelijk niet vinden in de beoordeling van Van Tiggelen en steekt dat niet onder stoelen of banken, zaterdagavond bij FOX Sports. "Volgens De Telegraaf viel het allemaal wel mee, want die vond Wijnaldum niet zo goed", zo vertelt de oud-verdediger van onder meer FC Volendam enigszins cynisch, waarmee hij laat blijken dat Wijnaldum een hoger cijfer had verdiend. Kwakman vond Wijnaldum met name groots in de kleine ruimte. "Het was genieten om te zien hoe hij de bal telkens bij zich hield en zijn lichaam gebruikte. Echt gewoon genieten!"

Kwakman heeft sowieso bijzonder genoten van het spel van Oranje in Hamburg. De analist prijst vooral 'de variatie' in het spel van de ploeg. "Oranje bouwde op, maar af en toe zakte Memphis Depay bijvoorbeeld weg uit de spits, waarna Ryan Babel in de spits dook. Af en toe werd ook de lange bal gehanteerd, of werd er opportunistisch voorgezet vanaf de zijkant. Er zit zoveel variatie in deze ploeg", aldus Kwakman, die verbaasd was door de spelopvatting van de Duitsers. "Het was ongelooflijk. Duitsland had zich enorm aangepast: het zakte in. Ik had verwacht dat ze druk zouden gaan zetten en Nederland tot de lange bal zouden dwingen, maar ze lieten Nederland juist aan de bal komen."