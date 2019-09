‘Hij zei dat Ajax interesse had en ik vroeg gelijk waar ik moest tekenen’

Bruno Varela kon aanvankelijk niet geloven dat Ajax interesse had in zijn persoon. De doelman werd in januari voor een half jaar gehuurd van Benfica en de huurovereenkomst werd eerder deze zomer met een jaar verlengd. De 24-jarige Portugees heeft het naar zijn zin in Amsterdam. “Ik voel mij hier thuis”, vertelt hij zaterdag bij Inside Ajax.

“Ik zit in een goed team en maak deel uit van een bijzondere groep. Amsterdam is een hele fijne stad en ik heb hier alles. Daar geniet ik van.” Varela maakte echter nog geen minuten in een officiële wedstrijd voor Ajax. Hij weet dat hij een krachttoer zal moeten leveren om André Onana uit de basis te keepen. “Spelen is belangrijk en dat wil ik ook graag, maar ik weet op welke plek ik nu sta. Ik moet hard werken en mijn moment afwachten.”

Benfica en Ajax waren afgelopen seizoen elkaars tegenstander in de groepsfase van de Champions League. Ook toen zat hij op de bank, bij de club uit Lissabon. “In het begin dachten we allemaal dat Bayern München de sterkste was in de groep, maar toen we beelden van Ajax zagen, waren we verrast over hoe goed de club eigenlijk speelde.”

Varela hoorde in januari van de interesse van Ajax. “Mijn zaakwaarnemer zei dat de kans groot was dat ik naar Ajax kon en ik dacht gelijk: nee, dat kan niet”, memoreert de keeper, die in 2017/18 de nummer een van as Aguias was. “Hij vertelde me dat er interesse was en ik vroeg gelijk waar ik moest tekenen. Ik was echt heel verrast en blij.”