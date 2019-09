Oude bekende van Feyenoord fluit maandag Estland - Nederland

Sergei Boiko is maandag de scheidsrechter van dienst bij het EK-kwalificatieduel tussen Estland en Nederland. De Oekraïnerfloot vorige maand nog een Nederlands team toen hij arbiter was in het duel tussen Feyenoord en Dinamo Tbilisi in de voorronde van de Europa League. Feyenoord won in De Kuip met 4-0.

Nederland heeft in Groep C na de zege van vrijdag op Duitsland (2-4) zes punten uit drie duels. De Noord-Ieren, die maandag Duitsland ontvangen, leidden met de maximale score van twaalf uit vier. Duitsland volgt met negen uit vier. Estland, dat vrijdag in Tallinn verloor van Wit-Rusland (1-2), haalde in vier duels nog geen punt.

Nederland speelt op 10 oktober tegen Noord-Ierland. Dat duel wordt in De Kuip afgewerkt. Drie dagen later wacht een uitduel met Wit-Rusland. Op zaterdag 16 november volgt het weerzien met Noord-Ierland en drie dagen later wordt de kwalificatiefase afgesloten met een thuiswedstrijd tegen Estland.

De eerste twee landen van de tien groepen kwalificeren zich rechtstreeks voor het eindtoernooi. Bij het bepalen van de rangorde in de groep wordt eerst gekeken naar het onderling resultaat, wat betekent dat Nederland boven Duitsland eindigt als men op een gelijk aantal punten uitkomt. Na het onderling resultaat wordt gekeken naar onder meer doelsaldo. Eindigt Nederland niet bij de eerste twee, dan is er nog een vangnet in de vorm van de Nations League-play-offs.