Van de Beek bij Gentleman’s Dinner; gepasseerde international op vakantie

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

We beginnen met een korte terugblik op het Gentleman's Dinner van deze week, georganiseerd door Life After Football. Tijdens het door Humberto Tan gepresenteerde evenement in het Conservatorium Hotel in Amsterdam werd Donny van de Beek in het zonnetje gezet. De middenvelder van Ajax prijkt op de cover van de zestigste editie van het blad en was samen met onder meer Sjaak Swart aanwezig bij het etentje.





Marco Bizot moest zijn plekje in de selectie van het Nederlands elftal voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Duitsland en Estland afstaan aan Kenneth Vermeer. De doelman van AZ had daardoor enkele dagen vrijaf, hetgeen hem de gelegenheid bood om samen met zijn familie uit te waaien aan de Griekse kust.





Manchester United-middenvelder Fred werd niet opgeroepen voor de Braziliaanse ploeg en bracht zijn vrije dagen net als Bizot door in Griekenland.





Ook Nemanja Gudelj kende deze week geen interlandverplichtingen. De middenvelder van Sevilla speelde zijn laatste wedstrijd voor Servië inmiddels bijna twee jaar geleden en wendde de interlandperiode aan om de batterijen op te laden.





Gerard Piqué bedankte vorig jaar zelf voor de nationale ploeg van Spanje. Hij reisde deze week met partner Shakira af naar de Verenigde Staten en bekeek daar enkele wedstrijden van de US Open.





Feyenoorder Luis Sinisterra had deze week in Madrid lol met Colombiaans collega-jeugdinternational Juan Camilo Hernández.





Danny Makkelie had geen vrij weekend: de scheidsrechter hanteerde zaterdag de fluit bij de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Kosovo en Tsjechië.





Wayne Rooney deelde deze week een fraaie foto uit de oude doos met Ronaldinho. De twee voormalige wereldsterren prijkten in 2006 samen op de cover van de voetbalgame FIFA en werkten destijds een periode nauw samen.