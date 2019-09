Ajax haakt op ludieke wijze in op nieuws omtrent Samuel Eto’o

Ajax heeft op een ludieke manier ingehaakt op het nieuws omtrent Samuel Eto'o, de spits die een punt achter zijn loopbaan heeft gezet. De club uit Amsterdam wenst de Kameroener op geheel eigen wijze een prettig pensioen toe, verwijzend naar de transfergeruchten uit 2014.

In dat jaar wilde Ajax stunten door Eto'o naar Amsterdam te halen. Marc Overmars had in Parijs een gesprek met de Kameroener. De directeur voetbalzaken van Ajax hield een goed gevoel aan die ontmoeting over, maar de veelvuldig Afrikaans voetballer van het jaar had ook de aandacht getrokken van clubs als Liverpool, Arsenal, AS Roma en Internazionale en wilde steeds meer bedenktijd.

Overmars wilde niet langer wachten en Ajax koos voor de komst van Arkadiusz Milik. Eto'o, die transfervrij was na zijn vertrek bij Chelsea, opteerde op zijn beurt voor een tweejarig contract met Everton, maar een half jaar later vertrok hij alweer naar Sampdoria.