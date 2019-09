Woede om fluitconcerten jegens Ziyech: ‘Dat waardeer ik absoluut niet’

Marokko speelde vrijdagavond in een oefeninterland met 1-1 gelijk tegen Burkina Faso. Hakim Ziyech miste andermaal een strafschop in het shirt van de Leeuwen van de Atlas en werd uitgefloten in het Stade de Marrakech. De fluitconcerten zorgen voor woede bij bondscoach Vahid Halilhodzic, die zijn debuut maakte als keuzeheer van de nationale ploeg van Marokko.

Op het toernooi om de Afrika Cup werd Marokko in de achtste finale geëlimineerd door Benin, mede door een gemiste strafschop van Ziyech vlak voor tijd. Het publiek in het Stade de Marrakech was dat klaarblijkelijk nog niet vergeten, tot woede van Halilhodzic. “Er was één ding dat me enorm teleurgesteld heeft. Het feit dat Ziyech, een speler van ons eigen team, uitgefloten werd. Dat verdient hij niet! Hij is een geweldige jongen en een fantastische speler. Je eigen land uitfluiten is iets dat niet goed is en ik absoluut niet waardeer”, zegt Halilhodzic tegenover Arryadia TV.

“Na de uitschakeling op de Afrika Cup werd hij aangewezen als zondebok. Er werd verwacht dat Ziyech de boel zou omdraaien tegen Burkina Faso en hij was betrokken bij enkele goede schoten, maar miste opnieuw een strafschop”, schrijft het Marokkaanse Le360 Sport over Ziyech. “Hij speelt zo briljant in het shirt van Ajax, maar heeft het lastig om uit te blinken bij Marokko. Na de gemiste strafschop tegen Benin kwam er een lawine aan kritiek los. Supporters, pers en zelfs politici wezen Ziyech aan als de hoofdschuldige van het falen van Marokko op de Afrika Cup.”

“In de eerste interland van Halilhodzic was Ziyech een van de spelers die het meest in het spel voorkwam. Hij pakte de controle op het middenvelder en scoorde bijna in de beginfase”, zo vervolgt de analyse. “Fayçal Fajr, die de strafschoppen normaal neemt, liet de bal aan Ziyech, die opnieuw faalde vanaf elf meter. Hij wordt zonder twijfel beschouwd als de beste Marokkaanse speler van dit moment, maar bij de nationale ploeg lijkt hij gevangen in een vicieuze cirkel van teleurstelling. Is hij vervloekt?”