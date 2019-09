Sinouh verwacht ophef rond Ihattaren: ‘Het wordt echt geen lang issue'

Mohamed Ihattaren staat voor een lastige keuze in zijn loopbaan. De talentvolle speler van PSV werd opgeroepen voor de nationale ploeg van Marokko, terwijl de KNVB hoopt dat hij voor een interlandcarrière bij het Nederlands elftal kiest. Ihattaren heeft zich afgemeld voor Jong Oranje om in alle rust een keuze te kunnen maken. “Gewoon kiezen met het hart en dat is nooit goed of fout”, zegt oud-doelman Khalid Sinouh over de situatie van de aanvallende middenvelder annex buitenspeler.

“Natuurlijk zal hij mensen moeten teleurstellen, maar dat zal snel wegebben als hij het bij het land van zijn keuze goed doet”, stelt de oud-keeper van onder meer AZ en PSV in gesprek met het Eindhovens Dagblad. Sinouh adviseert Ihattaren om niet te lang te wachten met het doorhakken van de knoop. “Doe het wel snel, zou ik zeggen. Dan wordt het minder lang een thema.”

Sinouh benadrukt dat het voor Ihattaren een keuze is tussen zin vaderland en thuisland. “Hij moet sterk in zijn schoenen staan en gewoon zijn hart volgen. Dit gaat niet om geld of materiële dingen. Het is een sportieve keuze die moet aansluiten bij zijn persoonlijkheid”, aldus de oud-international van Marokko over de zeventienjarige speler. “Hij is op een leeftijd dat hij zichzelf volop aan het ontdekken is en dat maakt het gecompliceerd.”

“Maar ik weet ook zeker dat het grootste deel van de Marokkaanse gemeenschap enorm trots op hem zal zijn als hij voor Nederland kiest en daar tot een bepalende speler uitgroeit”, vervolgt Sinouh. “Oranje heeft ondanks de matige prestaties tussen 2015 en 2018 nog altijd een enorme uitstraling. Andersom valt Marokko ook niet te onderschatten. Twintig jaar geleden zou ik tegen Mohamed gezegd hebben dat hij zonder meer voor Nederland zou moeten kiezen, maar de faciliteiten in Marokko zijn nu minstens zo goed als bij Oranje.”

Sinouh heeft via WhatsApp regelmatig contact met Ihattaren, zo geeft hij aan. “Het is een lieve jongen, maar ook een koppige Berber, net als ik” aldus Sinouh. “Als Mo zichzelf heeft uitgesproken, verwacht ik dat er wel even ophef zal zijn en dat is vooral omdat hij extreem goed zou kunnen worden. Het wordt echt geen lang issue, omdat de voetbalwereld nu eenmaal honderd keer zo snel draait als de normale wereld.”