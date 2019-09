Kritische Duitse media spreken van ‘EM-Alarm’ en geven Löw veeg uit de pan

In de tweede confrontatie in de EK-kwalificatiecyclus wist Oranje wel te winnen van Duitsland. Na de 2-3 nederlaag in eigen huis werd er vrijdagavond in Hamburg met 2-4 gewonnen van die Mannschaft. De Duitse media zijn weinig lovend over de formatie van Joachim Löw en voorspellen dat alles op alles zal moeten worden gezet om het EK van 2020 te bereiken.

‘Tatü TAH TAH! Jetzt haben wir EM-Alarm’, kopt BILD, dat vooraf Oranje nog had gewaarschuwd voor een zogenaamd ‘EM-Alarm’. “Het wordt nu nog spannend in de strijd om een EK-ticket”, schrijft de Duitse boulevardkrant. Duitsland heeft negen punten uit vier wedstrijden, terwijl Noord-Ierland er twaalf uit vier duels verzamelde en Oranje het puntentotaal naar zes uit drie tilde. “In de beginfase werkte de tactiek van Löw perfect. Nederland had veel meer balbezit, maar Duitsland maakte gebruik van de ruimte. Wanneer de bal veroverd werd, kwam men er razendsnel uit.”

“In de rust veranderde er het een en ander. Nederland maakte in de tweede veel minder fouten, terwijl Duitsland in defensief opzicht wankel oogde. Voornamelijk Jonathan Tah zag er niet goed uit, bij alle tegendoelpunten”, vervolgt BILD. “Nu wordt het opnieuw spannend, ondanks dat we met drie overwinningen aan de EK-kwalificatiecyclus begonnen zijn. Vooral omdat Nederland op basis van onderling resultaat hoger staat. Wat betekent dat precies? Als Duitsland en Nederland met een gelijk aantal punten eindigen, trekken Jogis Jungs aan het kortste eind.”

“Na rust leek Oranje meer vastberaden”, schrijft Kicker. “De Nederlandse doelpunten kwamen tot stand door een tactisch misverstand, enorme individuele blunders of andere fouten. Voorin kon Duitsland de bal niet meer vasthouden, er kon nauwelijks een aanval over verschillende schijven worden opgezet. De keuzes van Löw kunnen beter. Maar Duitsland is zeker niet zo goed als iedereen dacht na een 8-0 overwinning op een miserabel Estland. Ginter, Tah, Werner en Schulz zijn zeker getalenteerde spelers met perspectief, maar ze hebben zonder twijfel nog heel veel te leren.”

“Duitsland heeft komende maandag wat te bewijzen, als in Belfast de nog foutloze koploper Noord-Ierland de tegenstander is”, stelt het voetbaltijdschrift. “Er is nog niks beslist in de EK-kwalificatie, maar Duitsland heeft het niet meer in eigen hand om eerste te worden. Om die reden was het misschien verstandiger geweest om na de rare strafschop in ieder geval een gelijkspel over de streep te trekken.”

“Na het ongelukkig verlopen WK in Rusland had Löw beloofd dat hij iets anders zou doen in de nabije toekomst. Die belofte was een goed idee, omdat hij anders waarschijnlijk ontslagen was. Maar eigenlijk verving de nieuwe Löw alleen de oude Löw. De nieuwe Löw nam afscheid van een aantal oudere spelers en deed een aantal wijzigingen die hij op het WK ook had kunnen doorvoeren”, concludeert de Süddeutsche Zeitung. “Voor de wedstrijd had Löw zijn team vergeleken met dat op het WK van 2010 in Zuid-Afrika. In Rusland speelde zijn ploeg slowmotion voetbal, wat Löw waarschijnlijk het idee gaf: laten we counteren, zoals we in Zuid-Afrika deden!”

“Het zag er niet uit zoals in Zuid-Afrika, maar meer alsof FSV Mainz 05 het opnam tegen een topclub in de Bundesliga. Maar Mainz speelt doorgaan agressiever en verdedigend hoger dan dit Duitse team. Dat was simpelweg ook het plan”, gaat de krant verder. “Meer en meer werd duidelijk dat het plan van Löw tegen de natuur van dit team is. Doordat Duitsland niet in de wedstrijd wist te komen, werd er nooit zekerheid gevonden.”