Kritiek op Oranje-kwartet: ‘Ik heb geen idee wat zijn taak nu was’

Het Nederlands elftal kan terugkijken op een prachtige avond, waarop Duitsland met 2-4 werd verslagen. In de tweede helft liep de ploeg van bondscoach uit naar een verdiende overwinning, al zag het er in de eerste helft niet altijd even goed uit. Oud-international Adri van Tiggelen is kritisch op verschillende internationals, waaronder Daley Blind, Denzel Dumfries, Marten de Roon en Memphis Depay.

Blind speelde als linksback tegen Duitsland. “Daley begon heel onrustig en leed veel balverlies met zijn inspeelpasses. Normaal is hij zo rustig. Daarom viel het op”, merkt Van Tiggelen op in De Telegraaf. “Waarom hij steeds de diepte zocht? Misschien heeft dat te maken met zijn rol bij Ajax, waar hij ook snel de diepte zoekt. Maar tegen deze Duitsers, die allemaal terugzakken, was er weinig ruimte tussen de linies.”

Depay speelde een belangrijke rol bij drie van de vier doelpunten van Oranje. Toch is Van Tiggelen kritisch over het spel van de Olympique Lyon-aanvaller. “Als je ploeg het moeilijk heeft moet je als spits in elk geval zorgen dat je de bal vasthoudt. Je moet dan geen moeilijke hakjes gaan geven, want dan kunnen je teamgenoten niet aansluiten. Na rust was hij van meer waarde voor de ploeg”, aldus de oud-voetballer. “De acties die hij toen maakte, mag je van hem verwachten.”

Dumfries had een lastige avond, zag ook Van Tiggelen. “Ik heb geen idee wat zijn taak nu was. Ze hadden beter een rechtsbuiten kunnen neerzetten op zijn positie, want daar was hij vaker te vinden dan op de plek van rechtsback. Ik zag ook vaker De Roon op zijn positie dan hijzelf. Ga je verdedigende taak doen, Denzel, dacht ik steeds”, aldus Van Tiggelen. “Als je zo hoog staat en er is een omschakeling, komt er voor de Duitsers veel ruimte vrij. De tactische ingreep van Ronald Koeman als coach was goed. Hij moest vooral aan de zijkanten ingrijpen.”

Van Tiggelen was ook kritisch op De Roon. "Anoniem. Dat is de typering van zijn rol tegen Duitsland. Marten leed zoveel balverlies in de eerste helft dat het pijnlijk was om te zien. Toch wisselde Ronald Koeman hem niet in de rust. Dat is een teken van vertrouwen geven aan je speler." Het Nederlands elftal komt maandag opnieuw in actie. Estland is dan de tegenstander.