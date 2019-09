‘Misschien was het geen toeval dat de 1-1 viel na de wissel van Dumfries’

Het Nederlands elftal heeft vrijdagavond een belangrijke overwinning geboekt op weg naar het EK van volgend jaar. In Hamburg won de ploeg van bondscoach Ronald Koeman met 2-4. In een weergaloze tweede helft wist Oranje een 1-0 achterstand om te buigen in een uiteindelijk verdiende zege. De Nederlandse kranten zijn lovend over het tweede bedrijf en lichten de uitblinkers uit.

Hamburg weer van Oranje prijkt op de voorpagina van Telesport. Volgens de verslaggever van De Telegraaf heeft Oranje de groepswinst ‘voor het oprapen’ omdat het onderling resultaat met die Mannschaft beter is. De krant licht het tactische steekspel tussen Joachim Löw en Koeman uit. “Löw kreeg in de 58e minuut een koekje van eigen deeg toen Koeman hem op het verkeerde been zette. Om de 1-0 achterstand goed te maken durfde de Nederlandse bondscoach het met een dubbele wissel aan om achterin met drie verdedigers te spelen. Hij besloot tot een offensieve boost met debutant Donyell Malen en Davy Pröpper voor Marten de Roon en Denzel Dumfries. Een minuut later viel de gelijkmaker van Frenkie de Jong op aangeven van Ryan Babel, die op links beter uit de verf kwam dan op rechts.”

Koeman: 'Malen liet zien waarom ik hem terecht heb opgeroepen'

Oranje won door doelpunten van De Jong, Jonathan Tah (eigen doelpunt), Malen en Georginio Wijnaldum. “Zo kregen Koeman en zijn mannen wat ze verdienden. Oranje had meer inhoud, meer creativiteit en durfde dominant te spelen, waar de Duitsers zich presenteerden als een stel angsthazen. Uiteindelijk kregen die het loon van de angst en Nederland drie punten en een prachtig uitzicht op deelname aan EURO 2020. En dat vijf duels voor het einde van de kwalificatiereeks in Groep E”, aldus De Telegraaf.

Het Algemeen Dagblad licht vooral de heldenrol van Malen uit. De PSV-aanvaller kwam als invaller binnen de lijnen en scoorde niet veel later de 2-3. Debutant Malen de held van Hamburg kopt het dagblad. “Aan 21 juni 1988 kan het niet direct tippen, maar opnieuw is Duitsland-Nederland in het Volksparkstadion van Hamburg een memorabele wedstrijd”, verwijst de verslaggever naar de halve finale van het EK, die Oranje met 1-2 won van West-Duitsland. “Een zinderende burenruzie die gekleurd wordt door opstootjes, fouten en meeslepend voetbal, resulterend in een dik verdiende zege voor Oranje: 2-4.”

Nederland staat er door de zege uitstekend voor in de poule. “Maar minstens zo belangrijk: Oranje toont zich in Hamburg als een elftal dat weer serieus meetelt in Europa. Een team dat niet alleen beter speelt dan de kwalitatief ijzersterke tegenstander, in Duitsland nota bene, maar dat ook vechtlust en veerkracht toont”, vervolgt het AD. De krant stipt de spanning aan na de 2-2 van Toni Kroos. “Maar dan is daar Malen, als eindstation van een prachtige aanval. Technisch perfect tikt de PSV'er een subtiele voorzet van Wijnaldum binnen, 2-3, zijn ploeg op weg helpend naar een cruciale zege. Dansend stapt Oranje - net als toen - van het veld af in Hamburg.”

In de Volkskrant wordt aangestipt dat er niet voorbij moet worden gegaan aan de eerste helft, waarin Oranje moeizaam tot kansen kwam en verdedigend bij vlagen kwetsbaar oogde. “Geregeld is de laatste tijd de rijkdom van het Nederlandse voetbal bezongen: Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt. Vrijdag was het woord lange tijd aan de armoede. Oranje was te lang de onbeholpenheid van Dumfries. Ballen van de voet laten stuiten, moeite hebben met een korte dribbel. Het was soms pijnlijk om te aanschouwen. Misschien was het geen toeval dat de 1-1 viel in de minuut na de wissel van Dumfries”, schrijft Willem Vissers, die ook positief is. “Nederland was ook Frenkie de Jong met zijn spelverdeling, Depay met zijn onverwachte acties, de nooit opgevende Ryan Babel, de strijd. En het was vooral het initiatief van Oranje contra het afwachten van Duitsland.”

Twee onvoldoendes en drie torenhoge cijfers voor Oranje in Hamburg

Bekijk hier ons spelersrapport van Duitsland - Nederland. Lees artikel

Net als het Algemeen Dagblad verwijst ook Trouw naar 1988. “Een historische avond als die van 1988 kon het natuurlijk niet worden, maar een mooie en opnieuw wonderbaarlijke avond werd het wel. Destijds had Oranje (toen nog) West-Duitsland in het Volksparkstadion van Hamburg overmeesterd op weg naar de finale van het (ook nog gewonnen) EK. Nu troffen Duitsland en Nederland elkaar halverwege de kwalificatiereeks voor dat toernooi, of nog niet eens: geen stadium voor roem. Wel, zo bleek, voor een bonus voor Oranje, en een vette ook.”