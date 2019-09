Neymar trefzeker namens Brazilië in eerste wedstrijd na drie maanden

Brazilië heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag niet weten te winnen van Colombia. In het Hard Rock Stadium in Miami bleven de Zuid-Amerikaanse teams steken op 2-2. Aan Braziliaanse zijde keerde Neymar weer terug op het veld, nadat hij drie maanden geen wedstrijd had gespeeld. De aanvaller van Paris Saint-Germain liet zich met een assist en doelpunt meteen gelden.

Op 6 juni van dit jaar kwam Neymar voor het laatst in actie, toen hij tegen Qatar een enkelblessure opliep. Door zijn kwetsuur moest de Braziliaan de Copa América in eigen land laten schieten. Hij herstelde voorspoedig, maar desondanks speelde hij dit seizoen nog geen enkele wedstrijd. Mede door de transferperikelen kwam hij nog niet in actie voor PSG. Ondanks dat hij geen wedstrijdritme had, koos bondscoach Tite er toch voor om Neymar te laten starten tegen Colombia en die keuze pakte goed uit.

Colombia was de betere partij in de openingsfase, maar toch was het Brazilië dat op voorsprong kwam. Vanuit een hoekschop van Neymar kopte Casemiro de openingstreffer achter doelman David Ospina. Even later ging Alex Sandro in de fout en veroorzaakte hij een strafschop. Atalanta-aanvaller Luis Muriel zag Ederson de andere hoek induiken en scoorde simpel. De keeper van Manchester City mocht starten door de blessure van Liverpool-keeper Alisson Becker. Na ruim een half uur spelen kwam Colombia zelfs op voorsprong. Na een goed uitgespeelde counter wist Duvan Zapata Muriel te bereiken, die Ederson met een harde pegel in de verre hoek kansloos liet.

Na rust drong Brazilië meer aan en was het wachten op de gelijkmaker. De goal viel na een klein uur spelen en kwam op naam van Neymar. Na een snelle aanval schoof Dani Alves de bal bij de tweede paal in de voeten van Neymar, die van dichtbij kon scoren. Met nog zes minuten op de klok kwam David Neres binnen de lijnen als vervanger van Richarlison. Ook met de Ajacied op het veld slaagde Brazilië er niet in om de winnende treffer te produceren, daar Ospina telkens in de weg stond. Op 10 september komt Brazilië weer in actie in de Verenigde Staten. In het Los Angeles Memorial Coliseum is Peru dan de tegenstander.