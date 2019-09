Drie dissonanten van Oranje door de mangel gehaald bij FOX Sports

De euforie rondom het Nederlands elftal is groot na de overwinning op Duitsland in het kader van de EK-kwalificatiereeks. Oranje speelde met name een sterke tweede helft in Hamburg en stapte uiteindelijk met een 2-4 zege van het veld. Ondanks het uitstekende resultaat zijn Hans Kraay junior en Jan Joost van Gangelen van mening dat niet iedereen bij Oranje een voldoende scoorde.

Met name Daley Blind moet het bij FOX Sports ontgelden. De Ajacied speelde als linksback en was volgens Kraay junior schuldig aan de openingstreffer van Serge Gnabry. Gnabry benutte een rebound, nadat hij rond de middencirkel was weggelopen van Blind. "Blind jogt terug en laat Gnabry over zich heen gaan", analyseert Kraay junior, die opmerkt Blind ten onrechte had doorgedekt op de doelpuntenmaker.

"Hij had helemaal niet moeten doordekken. Vervolgens jogt hij alsof hij 's morgens met mij de honden uitlaat. Dat zijn we niet meer gewend van hem”, vindt de analist. “Blind begon vorig jaar juist agressief te worden, wat eigenlijk geen onderdeel is van zijn spel. Hier moet hij wel echt meelopen met Gnabry, zeker omdat hij een voorsprong had. Als hij een normale sprint had getrokken, was hij bij Gnabry gekomen. Het is heel apart dat hij hem zo laat lopen."

"Hij was vandaag sowieso misschien wel een dissonant", merkt presentator Van Gangelen kort op. "Blind had inderdaad niet zijn beste wedstrijd", beaamt Kraay junior, die ook Denzel Dumfries en Marten de Roon 'niet goed' vond. "Daar moeten we wel eerlijk in zijn. Je kunt wel altijd positief willen zijn als je met 2-4 wint en zeggen dat De Roon 'anoniem', maar 'heel nuttig' was. Nee, dat was hij vandaag ook niet", besluit de oud-prof hard."