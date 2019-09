Ziyech faalt andermaal vanaf elf meter in oefeninterland van Marokko

Marokko heeft vrijdagavond in een oefenwedstrijd niet weten te winnen van Burkina Faso. De Leeuwen van de Atlas voorkwamen vlak voor tijd een nederlaag, doordat Zouhair Feddal de 1-1 aantekende. Hakim Ziyech, die negentig minuten binnen de lijnen stond, miste andermaal een strafschop in het shirt van Marokko.

Het was voor Marokko de eerste interland sinds de Afrika Cup, waarop Benin in de achtste finale, mede door een gemiste strafschop van Ziyech vlak voor tijd, te sterk was. Door de vroege uitschakeling op de Afrika Cup kwam er een einde aan de samenwerking met bondscoach Hervé Renard, die werd opgevolgd door Vahid Halilhodzic. De eerste interlands van de Bosnische oefenmeester zijn vriendschappelijke duels met Burkina Faso en Niger.

Naast Ziyech stonden Sofyan en Nordin Amrabat aan de aftrap voor het duel met Burkina Faso, dat werd afgewerkt in het Stade de Marrakech. Na vijftig minuten spelen mocht de middenvelder van Ajax aanleggen vanaf elf meter, maar Hervé Koffi wist de inzet te keren. Twintig minuten voor tijd kwamen de bezoekers, waar Bertrand Traoré de gehele wedstrijd speelde, op voorsprong, al was dat grotendeels te danken aan de Marokkaanse doelman Munir Mohand Mohamedi.

De in Spanje geboren doelman liet een ogenschijnlijk simpel te keren inzet van Cyrille Bayala door zijn benen glippen. Dat het debuut van Halilhodzic niet op een totale deceptie uitdraaide, was te danken aan Feddal. Yunis Abdelhamid bracht de bal met het hoofd bij de verdediger van Real Betis, die de gelijkmaker over de lijn wist te werken. Voor Marokko wacht nu komende dinsdag een oefenwedstrijd tegen Niger.