Hans Kraay lovend: ‘Die twee hebben vanavond zó asociaal hard gewerkt...'

Memphis Depay en Ryan Babel worden na de 2-4 overwinning van het Nederlands elftal op Duitsland alom beschouwd als de twee uitblinkers van de avond, maar Hans Kraay junior heeft vrijdagavond ook bijzonder genoten van Quincy Promes en Georginio Wijnaldum. De analist vraagt bij FOX Sports speciale aandacht voor het duo.

Kraay junior prijst met name de energie die zowel Promes als Wijnaldum in de wedstrijd heeft gelegd. Promes werd door bondscoach Ronald Koeman gebruikt als wingback. "Wat heeft hij zichzelf ongelofelijk dienend opgesteld", zegt Kraay junior over de Ajacied. "Hij heeft in de eerste helft aan de linkerflank een soort 100 meter sprint gelopen."

"Hij moest voortdurend tegen die Klostermann oplopen. Vervolgens moest hij in de tweede helft naar de rechterkant, omdat Denzel Dumfries eruit werd gehaald. Toen werd hij een soort rechtsback en dat deed hij ook weer zonder te klagen", vervolgt de analist vol bewondering.

Ook Wijnaldum kan rekenen op de complimenten van Kraay junior. De middenvelder maakte een bedrijvige indruk en gooide de wedstrijd in de blessuretijd op slot met een doelpunt. "Wijnaldum heeft in de eerste helft gewoon zijn eentje tussen Kimmich en Kroos gespeeld", zegt Kraay junior. "Promes en Wijnaldum hebben vanavond zó asociaal hard gewerkt…"