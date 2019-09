Koeman: ‘Hij speelde ook geweldig met zijn acties aan de linkerkant’

Oranje versloeg Duitsland vrijdagavond in een spectaculair duel met 2-4. Bondscoach Ronald Koeman genoot van zijn ploeg en stelt dat het Nederlands elftal het in Hamburg verdiende om met drie punten huiswaarts te keren. “Het was een geweldige avond”, zegt de bondscoach in gesprek met de NOS.

“Duitsland heeft ook nog wel kansen gehad, het had ook 2-0 kunnen worden. Ik vind wel dat de ploeg die het meest heeft gedaan om de wedstrijd te winnen, heeft gewonnen. Duitsland speelde afwachtend. We moesten ons nog langer voorbereiden op de aanval, het was slordig en het veld was niet ideaal. De man tussen de linies moest gevonden worden en Duitsland verdedigde dat goed. Ze hebben één wapen: snelheid”, zegt Koeman. Hij zag dat zijn ploeg het in de eerste helft lastig had.

“Dat was een moeilijke fase, omdat we in de eerste helft niet echt gevaarlijk konden worden. In de tweede helft deden we dat beter. Dat zat een beetje in rust, wachten tot ruimtes wel vallen. Op gegeven moment kon Duitsland de ruimtes niet meer belopen”, gaat de bondscoach verder. Hij voerde een dubbele wissel door en haalde Denzel Dumfries en Marten de Roon naar de kant voor Donyell Malen en Davy Pröpper. “Denzel is meer een buitenspeler dan een rechtsback. Babel kon het nog steeds opbrengen om terug te gaan met zijn man, maar speelde ook geweldig met zijn acties aan de linkerkant.”

“Er zit een geloof in het elfal. Als je iets vaker doet, kan je er ook op vertrouwen. Dat was ook de boodschap in de rust”, stelt Koeman. Oranje heeft nu in Groep C zes punten uit drie wedstrijden en moet Duitsland (negen uit vier) en Noord-Ierland (twaalf uit vier) nog voor zich dulden. “Het is ook onderling resultaat wat beter is. Je weet nooit of we dat nodig hebben. Het is duidelijk dat als je hier geen resultaat haalt, er druk op de andere wedstrijden komt.”

Koeman krijgt de vraag of hij in de slotfase heeft genoten van zijn ploeg. “Natuurlijk sta ik dan te genieten, in de fase in de tweede helft dat we in balbezit kwamen. Het liefst zou je voor willen komen, dan kan je komen. We hadden meer moeite in de eerste helft om echt tussen de linies onze mensen te vinden.”