Van der Vaart licht twee Oranje-uitblinkers uit en spreekt van ‘verschrikking’

Rafael van der Vaart is dolgelukkig na de 2-4 overwinning van het Nederlands elftal op Duitsland. Oranje keek bij rust nog tegen een 1-0 achterstand aan, maar rechtte in de tweede helft de rug en stapte uiteindelijk na een fraai voetbalgevecht als winnaar van het veld. Met name Memphis Depay en Ryan Babel hebben grote indruk gemaakt op Van der Vaart.

"Depay was zó verschrikkelijk goed. En ik moet zeggen: ik heb ook genoten van Babel", zo vertelt de oud-international na het laatste fluitsignaal voor de camera van de NOS. Depay scoorde niet, maar was wel goed voor de assist bij de 2-4 van Georginio Wijnaldum. Babel fungeerde als aangever bij de 1-1 van Frenkie de Jong.

"Voor De Jong geldt dat het toch wel zin heeft dat hij de laatste tijd wat vaker in de zestien komt. Een heerlijke goal. De aanname was goed en hij schiet hem vervolgens fantastisch binnen", analyseert Van der Vaart, die opmerkt dat Oranje 'in de tweede helft echt opstond'. "Ik ben echt zó blij."

Ondanks de uitstekende prestatie van Oranje, vindt Van der Vaart het wel belangrijk om aan te stippen dat de defensie van Duitsland niet thuisgaf. "Ik vond die verdedigers van Duitsland al niet goed, maar na vanavond... Het is echt een verschrikking", zegt hij vol verbijstering. "Het zijn houten klaassen. Ze kunnen helemaal niet draaien, en zeker niet op dit veld. Doelman Neuer was aan de bal nog de beste verdediger."