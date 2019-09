Virgil van Dijk: ‘De scheidsrechter wilde het nog spannend maken’

Oranje wist vrijdagvond in een knotsgek duel te winnen van Duitsland. De formatie van bondscoach Ronald Koeman won in Hamburg met 2-4, na een ijzersterke tweede helft. Aanvoerder Virgil van Dijk zegt in gesprek met de NOS dat hij de gehele wedstrijd het vertrouwen had in een goede afloop.

“Ik vond dat er niet heel veel aan de hand was. Het was jammer hoe we het eerste tegendoelpunt kregen. Dat is voetbal. Ik vond dat we domineerden. In de eerste helft kon het iets sneller. We maakten de verdiende gelijkmaker, kwamen op voorsprong en daarna wilde de scheidsrechter (Artur Dias, red.) het nog spannend maken”, wijst Van Dijk op de strafschop die Duitsland kreeg, na een ongelukkige handsbal van Matthijs de Ligt. Toni Kroos schoot raak vanaf elf meter.

“Ja, kom op, even serieus. Ik kon het niet geloven, hij had helemaal niets door. Hij beslist dat het een strafschop is en dat is wel jammer. We zijn blijven geloven, blijven voetballen en hebben uiteindelijk gewonnen”, stelt de verdediger van Liverpool. Hij was enigszins verrast door de speelwijze van Duitsland. “Ik vond het verrassend dat ze inzakten. Ze hoopten op balverlies van ons en dat ze dan konden counteren.”

“Het is lastig als je de bal in het centrum verliest en zij de ruimtes induiken, zo kwam een beetje het eerste tegendoelpunt. Maar ja, we hebben gewonnen en dat is het belangrijkste”, gaat Van Dijk verder. “Dit is heel belangrijk, we waren vol vertrouwen. Dat is terecht, want we hebben een geweldig elftal en we hebben bij vlagen fantastisch voetbal laten zien.”