Twee onvoldoendes en drie torenhoge cijfers voor Oranje in Hamburg

Het Nederlands elftal heeft een belangrijke stap gezet op weg naar het EK 2020. In Hamburg was de ploeg van Ronald Koeman met 2-4 te sterk voor Duitsland, een van de grote concurrenten in de poule. Voetbalzone beoordeelt de spelers van beide ploegen die minstens een helft meededen met een rapportcijfer.

Spelersrapport Duitsland - Oranje

DUITSLAND CIJFER ORANJE CIJFER Manuel Neuer 6 Jasper Cillessen 6,5 Lukas Klostermann 6 Denzel Dumfries 4,5 Niklas Süle 6,5 Matthijs de Ligt 6 Jonathan Tah 2 Virgil van Dijk 7,5 Matthias Ginter 4,5 Daley Blind 6 Joshua Kimmich 7,5 Marten de Roon 5,5 Toni Kroos 7 Georginio Wijnaldum 8 Nico Schulz 4,5 Frenkie de Jong 7,5 Serge Gnabry 6,5 Ryan Babel 8 Timo Werner 5 Memphis Depay 8,5 Marco Reus 4,5 Quincy Promes 5

Cijfers Duitsland

Manuel Neuer: 6

Neuer moest viermaal vissen, maar op grote fouten was hij niet te betrappen. Hij had prima reddingen in huis, bijvoorbeeld op poeiers van Depay en Wijnaldum. In de passing was Neuer niet altijd gelukkig, omdat hij zich liet opjagen door de felle spelers van Oranje.

Lukas Klostermann: 6

Klostermann kwam met groot succes op na acht minuten en leidde de 1-0 van Duitsland in, ondanks dat hij zelf op Cillessen stuitte. Het was een prima actie van de back, die Promes veel te snel af was. De afstemming tussen Klostermann en zijn ploeggenoten op het middenveld liet bij tijd en wijle wel te wensen over.

Niklas Süle: 6,5

Süle speelde een goede eerste helft, waarin hij kopduels won en het spel verlegde met goede lange ballen. In de tweede helft, toen Oranje vaker in het strafschopgebied van Duitsland te vinden was, kreeg hij het moeilijker. Op grote fouten was Süle niet te betrappen in Hamburg.

Jonathan Tah: 2

Het werd een avond om héél snel te vergeten voor Tah. De verdediger grossierde in individuele fouten. De meest pijnlijke momenten waren de manier waarop hij uitgleed voordat De Jong er 1-1 van maakte, en natuurlijk zijn eigen doelpunt vlak daarna. Maar ook voor rust kwam hij in de moeilijkheden. Zo had Oranje nadrukkelijker kunnen profiteren van een zwakke pass van Tah na een halfuur, en liet hij zich vaak aftroeven door een sterke Babel.

Matthias Ginter: 4,5

Ginter wisselde zo nu en dan van positie, maar was meestal terug te vinden aan de rechterkant. Daar had hij geen makkelijke avond tegen Promes, terwijl hij in kopduels werd afgetroefd door spelers als De Ligt.

Joshua Kimmich: 7,5

Kimmich was een van de drijfveren achter de geslaagde eerste helft van Duitsland. Een wereldpass op Klostermann stond aan de basis van de 1-0; het was jammer voor Kimmich dat zijn ploeggenoot zelf niet trefzeker was en hem daarmee een assist ontnam. Na een klein kwartier volgde eveneens een prima bal op Gnabry. In de tweede helft was Kimmich wat minder opvallend, maar wel betrouwbaar.

Toni Kroos: 7

Een vrij sterke wedstrijd op het middenveld van Kroos, die zelf tot scoren kwam vanaf de strafschopstip. Hij bereidde eerder in de wedstrijd al grote kansen voor, zoals voor Reus in minuut 42 en voor Gnabry in minuut 50.

Nico Schulz: 4,5

Depay zorgde na zeven minuten voor de eerste serieuze doelpoging en hij mocht schieten omdat Schulz de bal twee keer achter elkaar zomaar inleverde. Daarna werd het er niet veel zuiverder op voor de middenvelder van Borussia Dortmund. Toen De Jong anticipeerde op een voorzet van Babel, kwam Schulz te laat: 1-1.

Serge Gnabry: 6,5

Gnabry opende de score voor Duitsland met een prima schot en bleef in de fases daarna de meest dreigende aanvaller van Duitsland. Toch had hij het wel lastig in de duels met De Ligt. In de tweede helft had Gnabry het moeilijker om zijn stempel te drukken, al was hij wel enkele keren dreigend.

Timo Werner: 5

Net als collega-spits Depay liet Werner zich veel terugzakken richting het middenveld. Hij vroeg bij zijn ploeggenoten vaak om de bal, maar kwam desondanks niet veel in het stuk voor. Na een uur werd Werner dan ook naar de kant gehaald voor Kai Havertz.

Marco Reus: 4,5

Veel ogen waren gericht op Reus, maar het was met name Gnabry die de voorhoede van Duitsland op zijn schouders droeg. Reus was niet balvast genoeg. De buitenspeler had vlak voor rust eigenlijk de 2-0 moeten maken, maar stuitte van dichtbij op Cillessen. Ilkay Gündogan was zijn vervanger na een uur spelen.

Cijfers Oranje

Jasper Cillessen: 6,5

Door zijn uitstekende redding op een schot van de vrijstaande Marco Reus bleef de schade voor rust beperkt tot 1-0. Ook bij het doelpunt kwam Cillessen met een goede ingreep op de eerste inzet van Klostermann, maar in de rebound was hij kansloos. Hetzelfde gold voor de strafschop van Kroos, toen Cillessen wat vroeg een hoek koos.

Denzel Dumfries: 4,5

Dumfries was min of meer rechtsbuiten als Oranje de bal had, maar moest duidelijk groeien op die positie. Zijn voorzetten kwamen in de eerste helft zelden aan en Dumfries werkte zich enkele keren in de nesten op de vijandelijke helft. Na de onderbreking leidde een goede voorzet van de PSV'er tot een gevaarlijk schot van Wijnaldum, maar dat was een van zijn weinige positieve bijdrages.

Matthijs de Ligt: 6

Zijn ongelukkige handsbal viel De Ligt niet zozeer aan te rekenen, maar het was wel een belangrijk moment in de wedstrijd. De Ligt speelde daarvoor een prima wedstrijd, waarin hij zowel in het eigen als in het Duitse strafschopgebied sterk was in de kopduels. Halverwege de eerste helft verlegde De Ligt het spel richting Promes met een heerlijke lange bal. In de tweede helft haalde de stopper van Juventus de bal uit de doelmond na een gevaarlijk schot van Gnabry: een zeer belangrijke ingreep.

Virgil van Dijk: 7,5

De kersverse Europees Voetballer van het Jaar was met een gewonnen kopduel van grote waarde in de voorbereiding op de 1-2. Verder speelde Van Dijk geen al te opvallende wedstrijd: hij kwam zelden in de problemen en wisselde goede lange ballen af met wat minder goede. In de lucht was Van Dijk, net als De Ligt, haast onklopbaar.

Daley Blind: 6

“We moeten zien te voorkomen dat de centrale verdedigers doordekken, want dan komt er heel veel ruimte naar je backs”, zei Ronald Koeman vlak voor de wedstrijd. Toch koos Blind ervoor om samen met Van Dijk door te dekken voorafgaand aan de 1-0 en dat was geen succes. Het gevaar ontstond via Klostermann aan zijn kant. Goede momenten waren er ook zeker van Blind: met een prima pass op Depay stond hij bijvoorbeeld aan de basis van de 2-3. Ook had hij meerdere goede lange ballen in huis.

Marten de Roon: 5,5

De Roon was aan de bal niet dezelfde speler als zonder balbezit. In duels om de bal was de middenvelder sterk, maar eenmaal met de bal aan zijn voeten pakten zijn keuzes niet gelukkig uit. Een voorbeeld was een zwakke, risicovolle pass die halverwege de eerste helft tot een gevaarlijke uitbraak van Duitsland leidde.

Georginio Wijnaldum: 8

De opbouw van Oranje liep vaak via De Jong, waardoor Wijnaldum een vrij onzichtbare eerste helft speelde. Na de rust werd zijn inbreng echter enorm, met een heerlijke assist op Donyell Malen als hoogtepunt én zijn prachtige 2-4 als hoogtepunten. Met name zijn loopactie bij het laatste doelpunt was oogstrelend. Meerdere spelers van Oranje groeiden in de wedstrijd en dat gold ook zeker door Wijnaldum.

Frenkie de Jong: 7,5

"Verbluffend koelbloedig", zo betitelde Frank Snoeks zijn houding voorafgaand aan de 1-1, en daar was geen woord aan gelogen. De Jong scoorde, juist nu hij een minder aanvallende rol had dan in de afgelopen duels met Barcelona. Het was de bekroning van een ijzersterk tweede bedrijf van De Jong. Voor rust nam hij op het middenveld meerdere goede intercepties voor zijn rekening en was hij sterk in de kleine ruimte, al leed hij ook meerdere malen onnodig balverlies.

Ryan Babel: 8

In de tweede helft ging Babel vanaf links spelen, nadat hij wisselde met Promes, en vanaf die zijde was zijn optreden opperbest. Babel bereidde op uitstekende wijze de 1-1 van De Jong voor, speelde een hoofdrol bij de 1-2 en was goed in de passing. Ook in de eerste helft speelde Babel niet slecht: zo leidde hij een vroege kans van Depay in en was hij sterk in duels met de Duitse achterhoede.

Memphis Depay: 8,5

Depay was actief betrokken bij het spel: hij probeerde veel en liet zich vaak terugzakken uit de spitspositie. De aanvaller groeide ontzettend in de wedstrijd. In de eerste helft liepen zijn acties uit op een teleurstelling en was hij niet succesvol met zijn corners en passes. De tweede helft was juist buitengewoon indrukwekkend. Depay vond zijn ploeggenoten makkelijk, leidde dreigende momenten in én was essentieel bij de 1-2, de 2-3 én de 2-4. Bij het laatste doelpunt leverde hij een heerlijke assist op Wijnaldum.

Quincy Promes: 5

Promes opereerde als soort wingback, maar het defensieve gedeelte van die functie bleek duidelijk niet aan hem besteed. De vleugelspeler had geen idee waar Klostermann zich bevond, vlak voordat de 1-0 viel. In aanvallend opzicht was Promes zo nu en dan een toegevoegde waarde in combinaties rond het strafschopgebied; met name het samenspel met Depay verliep soepel.