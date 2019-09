België zet zichzelf ondanks overwinning flink te kakken in San Marino

België is ook na zijn vijfde EK-kwalificatiewedstrijd in Groep I nog altijd foutloos, maar het chagrijn in de selectie van bondscoach Roberto Martínez zal ongetwijfeld groot zijn na het bezoek van vrijdagavond aan San Marino. Diverse Rode Duivels, waaronder Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne, hadden vooraf aangegeven voor een monsterscore te zijn afgereisd naar het Olympisch Stadion in Serravalle, maar dat viel in de praktijk vies tegen: 0-4.

San Marino had eerder deze kwalificatiereeks al met 9-0 verloren van Rusland en met 4-0 van Kazachstan, maar het nietige elftal van bondscoach Franco Varrella hield het vrijdagavond tegen België een stuk beter dicht achterin. De Belgen waren weliswaar de bovenliggende partij vanaf het eerste fluitsignaal, maar hadden uiteindelijk een strafschop nodig om op voorsprong te komen.

Mirko Palazzi maakte in de slotfase van de eerste helft een handsbal, waarna Michy Batshuayi de strafschop die volgde benutte: 0-1. In de eerste twiting minuten na rust liep België via doelpunten van Dries Mertens en Nacer Chadli snel weg van San Marino, maar een monsterscore kwam er uiteindelijk nooit. De 0-4 van Batshuayi viel pas in de tweede minuut van de blessure.