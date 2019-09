Veerkrachtig Oranje verslaat Duitsland na ijzersterke tweede helft

Oranje heeft de tweede ontmoeting met Duitsland in de EK-kwalificatiecyclus wel weten te winnen. In een knotsgek duel toonde het elftal van bondscoach Ronald Koeman zich uitermate veerkrachtig, waardoor het in het Volksparkstadion na negentig minuten spelen een 2-4 stand op het scorebord stond. Nederland brengt zijn puntentotaal in Groep C zo naar zes uit drie wedstrijden.

In tegenstelling tot de andere groepsgenoten heeft Oranje door de finaleronde van de Nations League pas twee wedstrijden afgewerkt in de EK-kwalificatiecyclus. Door een overwinning tegen Wit-Rusland (4-0) en een nederlaag tegen Duitsland (2-3) had de formatie van bondscoach Ronald Koeman voorafgaand aan het duel in Hamburg drie punten, terwijl Duitsland met negen punten uit drie wedstrijden nog foutloos was. Oranje, dat met de gebruikelijke elf namen aantrad, had al snel de eerste kans van de wedstrijd. Ryan Babel zette Jonathan Tah opzij en bediende Memphis Depay, die zijn schot gekeerd zag worden door de Duitse doelman Manuel Neuer.

Desondanks kreeg Oranje al snel een forse tegenvaller te verwerken. Na een splijtende dieptepass ontsnapte Lukas Klostermann aan de aandacht van Quincy Promes, waarna Jasper Cillessen in eerste instantie de inzet nog wist te keren. Serge Gnabry was er echter als de kippen bij om de rebound tegen de touwen te werken en Duitsland al na negen minuten op voorsprong te brengen. Oranje richtte zich vervolgens beetje bij beetje op en deelden via Ryan Babel en Matthijs de Ligt speldenprikjes uit.

Duitsland bleef in de eerste helft echter het meest gevaarlijk, voornamelijk vanuit de omschakeling. Op slag van rust kreeg de thuisploeg een levensgrote kans om de marge te verdubbelen, toen Marco Reus volledig vrij opdook in het strafschopgebied. Het was aan Cillessen te danken dat Oranje met een minimale achterstand de kleedkamer kon opzoeken. De Duitsers waren ook direct na rust heel dicht bij een doelpunt, toen Matthijs de Ligt de bal ternauwernood van de lijn kon halen. In de beginfase van de tweede helft kwam Oranje vervolgens nog twee keer goed weg, na een inzet van Gnabry en een gevaarlijke voorzet van Nico Schulz.

Tien minuten na rust liet Oranje zich voor het eerst in de tweede helft zien bij het doel van Duitsland. Depay bediende Georginio Wijnaldum, die Neuer de gelijkmaker zag voorkomen. De doelman van Bayern München was kort daarna wel kansloos, toen Frenkie de Jong in het strafschopgebied opdook na een voorzet van Depay, Schulz te slim af was en overtuigend raak schoot. Koeman had op dat moment net een dubbele wissel uitgevoerd, door Denzel Dumfries en Marten de Roon uit het veld te halen voor Donyell Malen en Davy Pröpper. De omzettingen sorteerden effect, want zeven minuten na de gelijkmaker kwam Oranje ook op voorsprong.

Neuer wist een kopbal van Virgil van Dijk nog te redden, waarna Depay in het strafschopgebied aan de bal kwam. De aanvaller van Olympique Lyon bracht het leer terug in de doelmond, waar Babel over de bal miste en Tah vervolgens zijn eigen doelman passeerde. Dat Oranje slechts zeven punten van de voorsprong kon genieten, had alles te maken met een ongelukkige handsbal van De Ligt in het strafschopgebied. Scheidsrechter Artur Dias floot voor een strafschop, die benut werd door Toni Kroos. Al heel snel had Malen Oranje weer op voorsprong kunnen brengen, maar zijn poging belandde in de handen van Neuer.

De aanvaller van PSV bezorgde zichzelf een kwartier voor tijd een droomdebuut. Depay zette Wijnaldum vrij in het strafschopgebied, die met een hele fraaie voetbeweging de vrijstaande Malen wist te vinden. Hij maakte geen fout en schoot overtuigend de 2-3 tegen de touwen. Koeman wisselde vervolgens verdedigend, door Nathan Aké binnen de lijnen te brengen voor Babel. Diens collega Joachim Löw bracht daarentegen Julian Brandt in het veld voor Matthias Ginter. Uiteindelijk maakte Wijnaldum in blessuretijd een einde aan alle onzekerheid, door als eindstation van een vlijmscherpe counter de 2-4 binnen te schieten.