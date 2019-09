Door PSG voorgestelde constructie resoluut van tafel geveegd door Barcelona

Neymar werd tijdens vrijwel de gehele zomerse transferperiode in verband gebracht met een terugkeer naar Barcelona, maar de Braziliaanse superster bleef uiteindelijk gewoon bij Paris Saint-Germain. Barcelona onderzocht naar verluidt diverse mogelijkheden om de komst van Neymar te kunnen financieren, maar één van de vaak in de media genoemde constructies wordt vrijdagavond resoluut van tafel geveegd door voorzitter Josep Maria Bartomeu.

Diverse Spaanse en Franse media verzekerden gedurende de zomer dat Barcelona naast het betalen van een riante transfersom voor Neymar ook bereid was om enkele spelers te betrekken in de deal. De namen van onder anderen Ousmane Dembélé, Ivan Rakitic en Jean-Clair Todibo werden genoemd. "Wij hebben nooit een speler aangeboden bij PSG. Het klopt dat PSG ernaar vroeg, maar tijdens de onderhandelingen kwamen er steeds andere eisen op tafel", wordt Bartomeu onder meer geciteerd door Sport.

De preses van Barcelona heeft geen moeite om toe te geven dat de onderhandelingswijze van PSG hem allerminst beviel. "Wij hebben uiteindelijk besloten om de stekker uit de onderhandelingen te trekken en niet akkoord te gaan met de eisen van PSG, dat steeds meer meer geld vroeg", legt Bartomeu uit. Volgens de beleidsbepaler had de Franse club graag spelers van Barcelona willen huren en daarbij een optie tot koop willen bedingen.

Wat wel buiten kijf lijkt te staan is de interesse van Barcelona in Neymar én de wens van de Braziliaanse buitenspeler om terug te keren naar het Camp Nou. Neymar vertrok twee jaar geleden voor 222 miljoen euro naar PSG. "Neymar heeft gedaan wat hij moest doen", vertelt Bartomeu op cryptische wijze. "Hij wilde deze zomer vertrekken bij PSG, maar feit is dat hij dit seizoen in Frankrijk speelt."