Koeman zit niet te wachten op vragen van de NOS over tactische plannen

Ronald Koeman staat met Oranje vrijdagavond voor de vierde keer in korte tijd tegenover Duitsland. De bondscoach heeft de gebruikelijke basiself samengesteld voor de ontmoeting met die Mannschaft in Hamburg. Koeman heeft daarentegen een uitgebreid tactisch plan, maar wil daar in gesprek met de NOS niet teveel over kwijt.

“Ik kan hele tactische plannen aan jou gaan uitleggen, maar dat doe ik niet. Ik zou zeggen: ga kijken en trek je conclusies. Het is duidelijk dat we weinig geheimen voor elkaar hebben, zeker als je de elf namen goed hebt. Zij zullen die van ons ook wel goed hebben. Alleen je probeert altijd je voordeel ergens op het veld te doen, om ergens te kunnen voetballen of een man meer te kunnen krijgen. Zo moet je de rol van Babel een beetje zien”, wijst Koeman naar Ryan Babel, die als rechtsbuiten zal spelen tegen Duitsland.

“We zijn er in Nederland meesters in om tactische vragen te stellen. In het buitenland krijg je nooit zulke vragen. Dan vragen ze: ‘Waarom speelt hij?’ Dus ik laat het hierbij”, gaat de keuzeheer verder. “De vorm van de dag zal het uitmaken. Hoe rustig ben je aan de bal? Vind je de vrije man? Lukt het drukzetten? En verdedigend moeten we niet de ruimtes weggeven die we eerder wel weggaven. We willen voetballen, opbouwen van achteruit. Je moet snel de vrije man herkennen."

“Verdedigend moeten we bij elkaar blijven en het centrum dichthouden. Daarin heeft Frenkie de Jong een belangrijke rol voor de verdediging, want ze spelen met drie aanvallers in de bal en er gaan dan anderen overheen. We willen niet dat de centrumverdedigers doorstappen, want dan ontstaat er teveel ruimte tussen de backs en dat willen we voorkomen”, concludeert Koeman, die benadrukt dat niet alles ‘te plannen’ is. “We hebben een organisatie, maar de spelers op het veld beslissen de uitkomst.”