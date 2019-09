Thomas Wagner zorgt voor verbijstering met bizarre vraag aan Ronald Koeman

Het EK-kwalificatieduel van het Nederlands elftal met Duitsland wordt vrijdagavond in Duitsland uitgezonden door RTL, maar verslaggever Thomas Wagner bleek vlak voor de aftrap in Hamburg nog niet helemaal op de hoogte van de gang van zaken bij Oranje. Wagner interviewde Koeman voor de Duitse televisie, maar zorgde met verbijstering toen hij de bondscoach confronteerde met diens opstelling.

Koeman kan vrijdagavond niet beschikken over Steven Bergwijn, waardoor de oefenmeester heeft moeten puzzelen in zijn basiself. Wagner vroeg Koeman 'wat hij verwacht van diens vervanger Denzel Dumfries'. "Dumfries is een verdediger, dus hij zal als rechtsback spelen", repliceerde Koeman enigszins verbaasd. Bergwijn zal voorin in feite vervangen worden door Quincy Promes. "Er speelt een andere speler op de positie van Bergwijn, maar dat is verder prima", aldus Koeman.

De bondscoach van Oranje is op zijn hoede voor de kwaliteiten van Duitsland, zeker na de 2-3 Nederlaag die Oranje in maart leed tegen die Mannschaft. "Ze hebben een goede ploeg. Het middenveld is sterk en balvast, terwijl de voorhoede enorm snel is. We zullen vandaag in defensief opzicht sterker in de duels moeten zijn dan in de vorige wedstrijd."

Koeman benadrukt dat Nederland niet voor een punt is afgereisd naar Duitsland. "Aanvankelijk is het idee om aan te vallen", verzekert hij. "Maar als in de laatste tien of vijftien minuten een punt het maximale is, dan zullen we daar wellicht voor gaan spelen, ja. Dat zal echter niet vanaf het begin het geval zijn."