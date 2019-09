BILD houdt nu al rekening met nieuwe voetbalramp Nederland

Het Nederlands elftal staat nu al voor een cruciale wedstrijd in de EK-kwalificatiecampagne, zo veronderstelt BILD. De grootste sportkrant van Duitsland beredeneert vlak voor de aftrap van Duitsland - Nederland dat een nederlaag in Hamburg nu al fatale gevolgen kan hebben voor Oranje.

Ofschoon de EK-kwalificatiecampagne voor Nederland pas twee duels onderweg is, deinst BILD er niet voor terug om het belang van de wedstrijd tegen Duitsland te onderstrepen. De sportkrant benadrukt dat alleen de twee best geplaatste teams van Groep C zich automatisch plaatsen voor de eindronde in 2020 en dat de nummer drie van de poule moet hopen een EK-ticket te bemachtigen via eventuele play-offs.

Nederland verloor afgelopen maart in Amsterdam met 2-3 van Duitsland en heeft daardoor na twee duels al drie verliespunten. De Duitsers zijn na drie wedstrijden nog foutloos en kunnen hun voorsprong op Oranje vrijdag bij een zege uitbreiden naar liefst negen punten. Duitsland zou dan samen met de huidige groepsleider Noord-Ierland na vier duels op twaalf punten komen.

Nederland zou dan nog een wedstrijd tegoed hebben ten opzichte van de twee voornaamste concurrenten, maar houdt BILD reeds serieus rekening met een definitieve genadeklap. "Bij een nieuwe nederlaag vanavond dreigt Nederland voor de derde keer op rij een eindtoernooi te moeten missen. Alleen via de play-offs zou het team van Ronald Koeman een voetbalramp dan nog kunnen voorkomen. Schieten we Nederland vandaag al richting de play-offs?", vraagt de scribent zich af in zijn liveblog.