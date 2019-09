Kraay jr.: ‘Ik denk dat hij een dezer maanden gepasseerd gaat worden bij Oranje’

Ryan Babel vormt samen met Quincy Promes en Memphis Depay de voorste linie van Oranje in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Duitsland. De 32-jarige aanvaller is de laatste interlands in principe een vaste waarde in de formatie van bondscoach Ronald Koeman. Hans Kraay junior verwacht dat Babel op korte termijn uit de basiself van het Nederlands elftal zal verdwijnen.

“Babel heeft Koeman nog niet teleurgesteld. Hij heeft bij Galatasaray alles gespeeld en twee keer gescoord in de eerste wedstrijden”, begint Kraay jr. bij FOX Sports. Babel verruilde Fulham eerder deze zomer voor Galatasaray. In de eerste vier officiële wedstrijden van het seizoen was de aanvaller goed voor twee doelpunten. “Ik denk dat hij een dezer maanden gepasseerd gaat worden bij Oranje.”

“Als je Bergwijn hebt... Hij speelt heel erg graag vanaf de linkerkant, ondanks het feit dat hij bij PSV op tien speelt en bij Oranje vanaf de rechterkant”, wijst de analist op Steven Bergwijn. De aanvaller van PSV ontbreekt deze interlandperiode in de selectie van Oranje door een hamstringblessure. Justin Kluivert werd als de vervanger van Bergwijn opgeroepen, terwijl Donyell Malen voor het eerst een uitnodiging heeft ontvangen van Koeman.

“Malen vindt het best prettig om vanaf de rechterkant te spelen. Als je een voorhoede hebt met Malen vanaf rechts, een zwervende Depay en Bergwijn... Jammer dat je dan geen snelheid hebt”, besluit Kraay jr. lachend. Malen begint in Hamburg op de reservebank bij Oranje.