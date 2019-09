Overmars zag ‘risico’: ‘Het was te gevaarlijk om hem te laten gaan’

Joël Veltman werd tijdens de afgelopen transferwindow nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek bij Ajax. West Ham United zou in de markt zijn geweest voor de 27-jarige verdediger, maar de Amsterdammers lieten hem uiteindelijk niet gaan. In een interview met Ajax TV legt directeur spelersbeleid Marc Overmars uit waarom dat besluitt genomen is.

“We zijn een beetje aan het schuiven, van achter naar het middenveld. Joël kan natuurlijk in het centrum spelen, maar ook als rechtsback. En wat doe je met Nous? Die kan nog op het middenveld spelen”, wijst Overmars naar Noussair Mazraoui, die in de eerste wedstrijden van dit seizoen ook al een aantal keer op het middenveld speelde. “Dan kom je op een punt waarop je zegt: ‘Het gaat nu niet’. Dat is sneu voor hem.”

Ajax werkte eerder deze zomer wel mee aan het vertrek van Schöne, die de overstap naar het Italiaanse Genoa maakte. Overmars benadrukt dat het de bedoeling is dat Veltman in de toekomst ook een buitenlands avontuur krijgt. “Hij is nog een stuk jonger dan Lasse Schöne, dus we kunnen nog een paar jaar verlengen. Het was te gevaarlijk om hem te laten gaan. Ik snap dat het voor hem balen was, omdat er een club was die serieus wilde doorpakken. Maar het risico was te groot dat als er wat zou gebeuren, hij ook nog weg zou zijn.”

“Ik moet zeggen: hij knokt zich altijd terug. Hij is een positieve jongen, met een Ajax-hart. We zullen kijken of we hem in de toekomst hopelijk op een goede manier aan een buitenlands avontuur kunnen helpen, want dat is toch zijn droom”, besluit Overmars. Veltman zette uiteindelijk zijn handtekening onder een nieuw contract bij Ajax, dat hem tot medio 2021 aan de Amsterdammers verbindt. De verdediger speelde dit seizoen tot dusver acht officiële wedstrijden.