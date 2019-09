Ontbreken ‘drive’ stond aan basis van zomers vertrek bij Ajax

Lasse Schöne trok deze zomer na zeven seizoenen trouwe dienst de deur achter zich dicht bij Ajax. De 33-jarige middenvelder wist zich niet langer verzekerd van een basisplaats en besloot toe te happen, toen hij een aantrekkelijke aanbieding van het Italiaanse Genoa ontving. Marc Overmars legt vrijdag uit hoe Ajax uiteindelijk tot de beslissing is gekomen om de ervaren Schöne van de hand te doen.

Ajax had in een eerder stadium al afscheid genomen van Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt, maar dat was voor Overmars geen reden om Schöne hoe dan ook te behouden voor de club. "Ik heb met Lasse een gesprekje gehad en daarin zei hij: 'Ik heb nu eigenlijk voor het eerst in jaren dat ik het gevoel heb dat ik deze kans moet pakken'", onthult de directeur spelerszaken in gesprek met Ajax TV.

"Lasse is een voorbeeld voor heel veel spelers als je ziet hoe hij zich elke keer weer in het elftal gespeeld heeft", vervolgt Overmars. Schöne had volgens Overmars niet meer de 'drive' om zich in het elftal van trainer Erik ten Hag te spelen. "Wat heel belangrijk is, is dat hij zelf ook aangaf: 'Ik zie dat het dit jaar gewoon heel moeilijk wordt, ik heb niet meer de drive die ik de andere jaren wel had. De drive van: ik speel me in het elftal.'"

Overmars geeft aan dat Ajax al met Schöne heeft gesproken over een eventuele terugkeer in de toekomst en dat de Deen 'in welke functie dan ook' altijd welkom is. Ajax moet nu echter verder zonder de routinier, beseft Overmars. "Dan hoop je dat de vervangers die je haalt het kunnen opvangen. We hebben ook een aantal talenten in de jeugd rondlopen die langzamerhand ook op de deur moeten gaan kloppen."