Overmars: ‘Negentig procent stond in de belangstelling van buitenlandse clubs’

Directeur spelerszaken Marc Overmars heeft een drukke transferperiode achter de rug. Na het succesvolle vorige seizoen werd een leegloop verwacht bij Ajax. Van de basisspelers vertrokken uiteindelijk alleen Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Lasse Schöne. Overmars wist het grootste deel van de selectie intact te houden, mede door het aanbieden van verbeterde contracten. Bijna de gehele selectie stond in de belangstelling van clubs uit het buitenland.

"Ik denk dat negentig procent van de groep in de belangstelling stond van buitenlandse clubs", aldus Overmars, vier dagen na het sluiten van de transfermarkt, in gesprek met Ajax TV. "We hebben dat tijdig en ruim van tevoren goed afgekaderd. Het is een compliment voor de club, want je doet het natuurlijk niet alleen. Het zijn ook de directie en de raad van commissarissen."

Onder meer André Onana, Noussair Mazraoui, Nicolás Tagliafico, David Neres, Dusan Tadic en Hakim Ziyech werden uit handen gehouden van buitenlandse clubs en tekenden een verbeterd contract in de Johan Cruijff ArenA. “Je moet bepaalde standpunten in gaan nemen. Natuurlijk komt het huishoudboekje daarbij kijken, wat drastisch veranderd is”, vervolgt Overmars, doelend op het oude salarisplafond. “Dat doen we echter wel heel bewust. Hopelijk hebben we de juiste keuzes gemaakt."

Ajax zwaaide verschillende spelers uit en haalde spelers als Edson Álvarez, Razvan Marin, Quincy Promes en Lisandro Martínez in huis. "Het aantal spelers dat weg is gegaan is heel beperkt gebleven. De transfers van Frenkie en Matthijs waren in een vroeg stadium al afgerond”, aldus Overmars.