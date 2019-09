Louis van Gaal duikt op in Rwanda en geeft naam aan babygorilla

Louis van Gaal heeft een bijzondere ervaring achter de rug in Rwanda. Tijdens Kwita Izina, een Rwandese ceremonie van het geven van een naam aan een pasgeboren baby-gorilla, was het nu de beurt aan de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal om een naam te geven aan een pasgeboren gorilla.

Tijdens het jaarlijkse evenement vieren beroemdheden, natuurbeschermers en diplomaten de bescherming van gorilla’s in Rwanda. Eerder was het al de beurt aan onder meer Naomi Campbell en Tony Adams, en nu kreeg Van Gaal de eer om een babygorilla van een naam te voorzien. Nadat hij de naam Ingogozi bekendmaakte, gaf Van Gaal een speech. Hij prees president Paul Kagame en het Rwandese volk voor hun inspanningen om de gorilla te beschermen. Hij beklom ook de bergen van het Vulcanoes National Park om de gorilla's te bekijken.

Spotted with a gorilla in the mist: Former @ManUtd & @FCBarcelona manager, Louis Van Gaal who is in #Rwanda for #KwitaIzina19 named a newborn baby gorilla, 'Ingogozi', as a tribute to the remarkable recovery Rwanda has made. He also hiked the volcanoes to see gorillas. pic.twitter.com/iyF78WMHIp