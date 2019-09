Real Madrid-debuut Eden Hazard lonkt na terugkeer op trainingsveld

De blessureproblemen voor Real Madrid lijken af te nemen, want Eden Hazard keerde donderdag terug op het trainingsveld van de Koninklijke. De Belgische aanvaller, deze zomer voor honderd miljoen euro overgenomen van Chelsea, kan waarschijnlijk op 14 september tegen Levante zijn officiële debuut maken voor Real.

Hazard liep in de voorbereiding op het seizoen een hamstringblessure op en de verwachting was in eerste instantie dat de vleugelspits ruim een maand uit de roulatie zou zijn. De miljoenenaankoop moest de competitieduels met Celta de Vigo (1-3 winst), Real Valladolid (1-1) en Villarreal (2-2) laten schieten. Hazard mist ook de EK-kwalificatieduels van België met San Marino van vrijdagavond en Schotland van maandagavond, maar zijn vuurdoop in LaLiga lijkt dus aanstaande.

Hazard werd donderdag op het trainingsveld van Real vergezeld door Brahim Díaz en James Rodríguez. De middenvelders zijn ook bijna volledig hersteld van spierblessures en volgens AS is de kans zeker aanwezig dat het duo op tijd fit is voor de thuiswedstrijd tegen Levante van volgende week. James, die terugkeerde van een verhuurperiode bij Bayern München, lijkt echter niet op veel speeltijd te hoeven rekenen onder trainer Zinédine Zidane. Isco en met name Marco Asensio zijn voorlopig nog uit de roulatie. Asensio mist waarschijnlijk de rest van het seizoen wegens een zware knieblessure.

Gareth Bale lijkt in hetzelfde schuitje als James te zitten, al kreeg de aanvaller uit Wales een basisplaats toebedeeld in de competitiewedstrijden tegen Valladolid en Villarreal. In de wedstrijd tegen laatstgenoemde club kreeg Bale echter een rode kaart voorgehouden. De dertigjarige Welshman heeft naar verluidt een problematische werkrelatie met Zidane en de geruchten over een tussentijds vertrek uit Madrid zijn ondanks het sluiten van de transfermarkt nog steeds niet helemaal verdwenen.