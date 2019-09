Fledderus ging vol voor Robben: ‘Heel veel tijd en energie in gestoken’

Arjen Robben dacht deze zomer na zijn vertrek bij Bayern München enige tijd na over een eventueel vervolg van zijn actieve loopbaan, maar de 35-jarige vleugelaanvaller besloot uiteindelijk om zijn carrière te beëindigen. Technisch directeur Mark-Jan Fledderus van FC Groningen probeerde Robben nog op andere gedachten te brengen, maar ondanks enkele gesprekken slaagde zijn missie niet.

“Het is geen geheim, maar we hadden Arjen Robben heel graag hier gehad als speler”, verklaart Fledderus vrijdag tegenover FC Groningen TV. “We hebben ook gesprekken met hem gevoerd. Maar Arjen heeft uiteindelijk gekozen om te stoppen met betaald voetbal. Dat is natuurlijk wel jammer, want we hebben er heel veel tijd en energie in gestoken.”

Robben begon zijn loopbaan ooit in het shirt van Groningen, maar zag uiteindelijk af van een tweede periode bij de Trots van het Noorden. De oud-international, die 96 keer het shirt van Oranje droeg, verliet Bayern na tien jaar trouwe dienst en werd na zijn vertrek uit Duitsland gelinkt aan onder meer zijn oude werkgever PSV en Ajax. Robben had naar eigen zeggen ook opties in het buitenland, maar een nieuwe club werd uiteindelijk niet aan zijn palmares toegevoegd.

Fledderus slaagde er niet in om Robben naar Groningen te halen, maar wist wel twaalf andere spelers zover te krijgen om een contract te tekenen. “We zijn blij met de jongens die wel uiteindelijk hebben”, benadrukt de ‘td’ van Groningen. “Ik denk dat we voldoende kwaliteit en zeker ook potentie in huis hebben.” Een vervanger voor de naar Sampdoria vertrokken centrumverdediger Julian Chabot werd echter niet gevonden. “Daar hadden we een aantal opties voor, maar om uiteenlopende redenen is dat niet gelukt. Maar Bart van Hintum (normaal gesproken linksback, red.) speelde centraal tegen AZ (0-0, red.) en deed dat uitstekend. Hij is dus ook een optie voor ons geworden.”