Wanda Nara na transfer Icardi: ‘PSG is voor mij de slechtste keuze’

Mauro Icardi maakte op de slotdag van de transfermarkt de overstap van Internazionale naar Paris Saint-Germain. De Argentijnse spits kwam niet in de plannen van trainer Antonio Conte voor en een vertrek was het beste voor alle betrokken partijen. Wanda Nara, de vrouw en tevens zaakwaarnemer van de 26-jarige aanvaller, doet tegenover Corriere delle Sera een boekje open over de gang van zaken rondom de transfer van Icardi en geeft aan dat PSG de beste optie was, terwijl ze in een interview met een Argentijnse tv-zender iets anders laat weten.

Inter en Icardi lagen al geruime tijd op ramkoers. Toen Romelu Lukaku werd overgenomen van Manchester United en de Belg rugnummer negen overnam, kreeg de Argentijn opnieuw de bevestiging dat hij beter op zoek kon naar een andere club. De clubleiding van Internazionale zag Icardi het liefst vertrekken en volgens Nara heeft Conte naar de wens van de club gehandeld. “Dat denk ik wel”, zo klinkt het. “Voetbal is business en Beppe Marotta (CEO van Inter, red.) neemt alle beslissingen.”

Uiteindelijk verlengde Icardi zijn contract in het Giuseppe Meazza tot medio 2022 en vertrok hij op huurbasis naar PSG, dat een optie tot koop heeft bedongen. “Ik heb vijftien aanbiedingen ontvangen en dat weet Marotta ook”, vervolgt Nara, die een vertrek opzettelijk zo lang mogelijk heeft uitgesteld. “Dat deden we niet omdat we gek zijn. We weten de waarde van Icardi.” Onder meer Juventus had interesse, maar dat was voor het kamp-Icardi geen optie. “Icardi was de aanvoerder van Inter, dus hij kon niet naar Juventus.”

Volgens de belangenbehartiger kon haar man de aanbieding van PSG niet weigeren. “Hij heeft daar alles om te slagen. Het is een club vol met sterren en Mauro is vereerd om daar deel van uit te maken. Aan het einde van het seizoen gaan we bepalen wat het beste voor hem is. Ik werk voor hem, hij neemt de beslissingen. Ik ben zijn vrouw, niet alleen zijn zaakwaarnemer. We hebben de keuze voor PSG gemaakt na een jaar vol onenigheid en spanningen.”

In gesprek met Morfi Telefe laat Nara weten dat de keuze voor PSG praktisch gezien allesbehalve ideaal is. “De kinderen gaan naar school in Italië, wat betekent dat we tussen Milaan en Parijs gaan wonen. Van de drie serieuze opties die overbleven, was PSG de slechtste keuze voor mij, aangezien ik terug moet naar Milaan met de kinderen. Maar ik denk dit wel het beste is voor Mauro. Er waren grote Italiaanse clubs die hem wilden hebben en dat was ook makkelijker geweest.”