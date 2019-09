Russische internationals Kokorin en Mamaev komen op borgtocht vrij

Pavel Mamaev en Aleksandr Kokorin mogen de gevangenis onder voorwaarden over anderhalve week verlaten, zo heeft de rechtbank in Moskou bepaald. Vrijdag werd bekend dat de twee Russische internationals op borgtocht vrijkomen. In mei van dit jaar werden Mamaev en Kokorin nog veroordeeld tot een celstraf van anderhalf jaar vanwege ‘hooliganisme en mishandeling’.

FK Krasnodar-middenvelder Mamaev en Kokorin (Zenit Sint-Petersburg) werden in oktober 2018 opgepakt voor zware geweldpleging en zaten sindsdien in voorarrest. Ze werden aangehouden na een ruzie in een café op 8 oktober, waarbij Kokorin een hoge functionaris van het Russische ministerie van Handel met een stoel op het hoofd sloeg. De 28-jarige Kokorin en Mamaev (30) werden vervolgens gefilmd toen zij buiten rake klappen uitdeelden aan een chauffeur, die daarbij hersenschade opliep.

Mamaev kreeg achttien maanden cel en Kokorin moest negentien maanden brommen. Ze zouden pas aan het einde van dit jaar vrijkomen, maar op borgtocht mogen zij op 17 september naar huis. Het is onduidelijk of de twee spelers hun voetbalcarrière nieuw leven inblazen. In Rusland gingen stemmen op om beide spelers levenslang te schorsen. Kokorin speelde tot dusver 48 interlands, de teller van Mamaev staat op 15.