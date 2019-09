AZ onderschrijft goede band met ADO bij prachtige actie in De Kuip

ADO Den Haag gaat volgende week zondag een bezoek brengen aan De Kuip voor een wedstrijd tegen Feyenoord. Het duel in Rotterdam staat onder meer in het teken van de knuffelactie van de fans van ADO, die met een knuffelregen jonge patiënten van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam willen steunen. AZ steunt ADO met de actie, zo maken de Alkmaarders bekend.

AZ en ADO onderhouden al een tijdje een goede band. Eerstgenoemde club vindt voorlopig onderdak in het Cars Jeans Stadion van ADO, nadat een deel van het dak van het AFAS Stadion was ingestort. AZ maakt vrijdagochtend via de officiële kanalen bekend dat de club vijfduizend knuffels adopteert om het KWF te ondersteunen.

De fans van ADO nemen al jarenlang knuffels mee naar De Kuip als de club het opneemt tegen Feyenoord. Na twaalf minuten worden dan honderden knuffels in het vak met zieke kinderen gegooid om ze op te vrolijken. Eerder was al bekend dat de inzamelingsactie van de fans van ADO een te groot succes was geworden, aangezien er meer dan tienduizend knuffels zijn binnengekomen.

"De kinderen zouden bedolven worden en het grootste deel van de knuffels zou in de verbrandingsoven belanden, wat natuurlijk zonde zou zijn", lieten de initiatiefnemers aan Omroep West weten. "We hoopten een paar honderd knuffels te verzamelen. Maar ze stromen binnen uit het hele land. Veel uit onze omgeving, maar ook zelfs uit Amerika."