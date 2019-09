Sergio Ramos kan ogen niet geloven na ‘provocerend’ gebaar

Spanje won donderdagavond in het kader van de EK-kwalificatie met 1-2 van Roemenië, mede door een benutte strafschop van Sergio Ramos. De verdediger vierde zijn doelpunt door voor de camera een brillengebaar te maken. Scheidsrechter Deniz Aytekin dacht echter dat de stopper het publiek provoceerde en toonde de gele kaart, tot verbijstering van Ramos.

Na de penalty rende Ramos naar het publiek in het stadion, maar ook richting de camera. De veteraan maakte vervolgens een brillengebaar richting zijn neefje die televisie keek, maar dit werd niet begrepen door de dienstdoende arbiter, die geel gaf. "In de rust heb ik aan Aytekin uitgelegd dat ik het brillengebaar maakte voor mijn neefje", wordt Ramos geciteerd door AS.

"Hij moet net als ik een bril dragen. Ik deed het om hem op te vrolijken, ik wilde het doelpunt aan hem opdragen. Maar de scheidsrechter zag dat niet en gaf me een gele kaart", aldus Ramos, die aangeeft dat hij na zijn uitleg alsnog excuses kreeg van Aytekin. Spanje gaat momenteel fier aan kop in Groep F van de EK-kwalificatie, met vijftien punten uit vijf wedstrijden.