‘Als Oranje met 2-3 wint en hij scoort twee keer, ben ik wel tevreden’

Timo Werner verkeert in bloedvorm en is dan ook vrijdagavond een van de spelers waar het Nederlands elftal in het EK-kwalificatieduel met Duitsland rekening moet houden. In bijna 200 Bundesliga-duels staat de teller van de 23-jarige aanvaller van RB Leipzig alweer op 68 goals. Dit seizoen staat de teller op vijf treffers en het allerbeste nieuws voor de clubfans was zijn contractverlenging tot de zomer van 2023.

Toch is het een kwestie van tijd voordat Werner naar de absolute top vertrekt. Chima Onyeike, conditietrainer van Willem II, werkte eerder bij VfB Stuttgart bijna twee seizoenen samen met Werner. “Ik denk dat iedere Europese topclub hem op de lijst heeft staan. Met zijn snelheid en dreiging zorgt hij altijd voor gevaar”, vertelt de voormalig profvoetballer in gesprek met de NOS. “Hij had alles in huis om een hele grote te worden. Zijn waardes waren geweldig. Niemand kon tippen aan zijn startsnelheid.”

Onyeike vond de keuze van Werner voor Leipzig ‘verstandig’. “Die speelstijl past bij hem. Als Timo in de rug van verdedigers wordt weggestuurd, is hij op zijn best.” De twee hebben af en toe nog contact. “Timo is een correcte jongen. Een fijne prof. Totaal niet arrogant. Hij doet wel zijn eigen ding. Als iedereen naar links gaat, wil hij nog weleens naar rechts gaan. Hij is simpelweg overtuigd van zijn eigen keuzes.”

“Ik denk dat het goed is dat hij nog minimaal een jaar bij Leipzig speelt en dan ook een vaste waarde wordt bij Duitsland. Dan komt die absolute topclub vanzelf.” Onyeike is er in Hamburg waarschijnlijk ook bij. “Ik ga in ieder geval specifiek op Timo letten. Als Oranje met 2-3 wint en hij scoort twee keer, ben ik wel tevreden.”