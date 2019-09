Bijzondere regeling Lionel Messi bevestigd: ‘Ik wist het al langer’

Onder meer El Pais bracht donderdag naar buiten dat Lionel Messi vanaf medio 2020 ieder jaar zelf kan bepalen of hij zal vertrekken bij Barcelona. De Argentijn is in de loop der jaren uitgegroeid tot clublegende en heeft vanwege zijn verdiensten en loyaliteit deze clausule in het contract opgenomen gekregen. Gerard Piqué heeft inmiddels het bestaan van de regeling bevestigd.

Messi mag iedere zomer zelf bepalen of hij zich goed voelt in het Camp Nou en nog een jaar wil doorvoetballen. In november 2017 signeerde de Argentijn zijn laatste verbintenis. Destijds zou zijn afgesproken dat Messi vanaf zijn 32ste ieder jaar de mogelijkheid krijgt om Barcelona te verlaten. 'Ondanks dat hij het recht ertoe heeft, vreest niemand bij Barcelona dat hij vanaf januari met een andere club gaat onderhandelen of dat hij in juni gaat vertrekken', zo schreef El Pais.

Lionel Messi kan per 30 juni 2020 al vertrekken bij Barcelona

Piqué heeft toegegeven dat Messi zelf mag bepalen over zijn toekomst bij Barcelona. "Ik wist al langer dat Messi de vrijheid heeft om aan het eind van ieder seizoen zelf te bepalen wat hij gaat doen", zegt de verdediger van Barcelona in gesprek met El Larguero. "We kennen de toewijding van Messi, ik maak me totaal geen zorgen."

"Hij heeft het recht om zelf over zijn toekomst te bepalen helemaal zelf verdiend, gezien wat hij de club allemaal heeft gegeven", besluit de 32-jarige stopper. Volgens El País is de clausule van Messi niet uniek. Clubiconen Xavi, Andrés Iniesta en Carles Puyol hadden dezelfde mogelijkheid toen ze als dertigers nog voor Barcelona actief waren.