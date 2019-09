‘Als je Frenkie tijdens de trainingen kan spreken, dan is dat natuurlijk top’

Ludovit Reis maakte in de zomer de opvallende transfer van FC Groningen naar FC Barcelona, waar hij aansloot bij Barcelona B. De middenvelder trainde regelmatig mee bij het eerste van Ernesto Valverde. Logischerwijs heeft hij in zijn eerste weken in Barcelona veel contact met Frenkie de Jong.

“Als je met Lionel Messi in de kleedkamer mag zitten en daarna trainen, dan is dat geweldig”, erkent Reis in gesprek met FOX Sports. “Dat is een jongensdroom die uitkomt. Met Frenkie is het Nederlanders onder elkaar. Je kan je eigen taal spreken. Dat is natuurlijk fijn. Spaans is nu nog moeilijk voor me. Als je Frenkie tijdens de trainingen kan spreken, dan is dat natuurlijk top.”

Erwin van de Looi, de bondscoach van Jong Oranje, bracht een bezoekje aan de Catalaanse stad om te kijken hoe zijn pupil daar leeft. "Ik wilde even kijken hoe hij speelt en hoe hij woont. We hebben een kop koffie met elkaar gedronken. Hij woont leuk, Barcelona is prima natuurlijk. Over zijn manier van spelen is nog wel wat te zeggen. Hij speelt een beetje in dezelfde rol als Frenkie, maar dan vanaf rechts.”

“Dat is voor beiden niet de ideale positie, maar ik denk dat het voor zijn algemene ontwikkeling als persoon, als voetballer, als mens, goed is. Hij groeit enorm.” Hoewel hij regelmatig mag trainen met het eerste, werkt Reis zijn wedstrijden gewoon af voor Barcelona B en dat is wellicht het manco van de transfer. “Hij speelt in een competitie die niet overloopt van kwaliteit. Hij komt uit de Eredivisie, met redelijk volle stadions.”

“Hij speelt vaak op kunstgras. Het is wel een omschakeling voor hem. Maar als je een droom hebt en je wilt ergens voor gaan, dan gaat het nooit vanzelf.” Reis, negentien jaar, speelde tot dusver twee competitieduels en beide keren in de basis. Hij debuteerde in het uitduel met Badalona (0-2) en startte daarna ook thuis tegen Gimnàstic (2-2).