Vraagtekens bij passiviteit rondom Sergiño Dest: ‘Een brevet van onvermogen’

Erwin van de Looi wil zo spoedig mogelijk om de tafel zitten met Sergiño Dest om hem over te halen voor Nederland uit te komen. De achttienjarige rechtsback van Ajax, die nog nooit werd opgeroepen voor een vertegenwoordigend Oranje-elftal, staat aan de vooravond van zijn officieuze debuut voor de Verenigde Staten. Het is opvallend dat de in Almere geboren Dest in het verleden nimmer een uitnodiging van de KNVB heeft gehad.

Dest is in de optiek van Valentijn Driessen ‘het bewijs dat de KNVB grote vraagtekens moet stellen bij het functioneren van Van de Looi. “Erik ten Hag onderkende bij Ajax het niveau van de Nederlandse Amerikaan, maar bij Van de Looi gingen geen alarmbellen af, hoewel hij Dest vijftien keer zag spelen bij Jong Ajax. Van de Looi kwam niet in actie en spelt zich daarmee een brevet van onvermogen op”, zo oordeelt de chef voetbal van De Telegraaf vrijdag in zijn column.

Nu Dest definitief is doorgebroken bij Ajax, staat de KNVB voor de deur, maar dat ligt volgens Van de Looi zelf anders. “Het is niet zo dat wij Dest pas hebben gezien nu hij een paar wedstrijden in Ajax 1 heeft gespeeld. Ik heb vorig jaar misschien wel vijftien wedstrijden van Jong Ajax gezien waar hij bijna altijd meedeed. Het is niet zo dat Dest nu opeens uit de lucht komt vallen”, verzekerde de trainer van Jong Oranje donderdag in gesprek met Voetbal International.

Driessen vraagt zich af hoe serieus Dest de KNVB neemt. “Hij zegde een gesprek af met Van de Looi vanwege verplichtingen bij Ajax. Het valt te begrijpen als Dest loyaal is aan de Amerikaanse bond, die altijd in hem heeft geloofd. Daar zou Mohamed Ihattaren dan wel weer een voorbeeld aan kunnen nemen bij zijn keus tussen Marokko en Nederland. En PSV en de KNVB, waar hij ruimte heeft gekregen zich te ontwikkelen tot topvoetballer, dankbaar moeten zijn.”