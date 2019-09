‘Of dit de redding van Kevin Strootman is, moet nog blijken’

Hoewel Kevin Strootman een matig eerste jaar in dienst van Olympique Marseille achter de rug heeft, komt bondscoach Ronald Koeman toch gewoon uit bij de middenvelder in zijn selecties voor het Nederlands elftal, ook weer voor de komende interlands tegen Duitsland en Estland. Voormalig Europees kampioen Wilbert Suvrijn noemt Strootman ‘een op-en-top-prof’, maar hij vraagt zich af of de Oranje-international na zijn blessures wel de oude is geworden.

"De eerste weken na zijn komst kreeg Strootman vrij veel aandacht in de media", herinnert voormalig Oranje-international Suvrijn zich de periode na de transfer van de middenvelder van AS Roma naar Zuid-Frankrijk, voor 25 miljoen euro. "De verwachtingen waren hooggespannen. Hij kwam met een groot prijskaartje om zijn nek en het meeste salaris, maar hij heeft de verwachtingen niet kunnen waarmaken.” Misschien ligt het Franse voetbal Strootman ook wel niet, denkt Suvrijn. "Het tempo ligt redelijk hoog met veel snelle, technische spelers. "

Een zomers vertrek uit Marseille bleef om uiteenlopende redenen uit en dus kreeg Strootman, 29 jaar, de kans om revanche te nemen voor zijn matige eerste jaar, onder leiding van de nieuwe trainer André Villas-Boas. Als linkermiddenvelder kreeg hij wederom veel kritiek van de media in Frankrijk, maar als controleur, ten koste van Luiz Gustavo, speelde hij verdienstelijk. De Braziliaan werd onlangs ook nog eens verkocht aan Fenerbahce.

Het lijkt er sterk op dat Villas-Boas de ideale plek voor Strootman in zijn elftal heeft gevonden. Meer wedstrijden als controleur bij Marseille lonken dit seizoen voor de Nederlander. "Of dit zijn redding is, moet nog blijken", stelt Suvrijn, die onder meer als scout werkzaam is, in gesprek met de NOS. “Maar het is wel een positieve ontwikkeling. Centraal is een betere positie voor hem. Hij heeft dan iets meer het spel voor zich en kan misschien makkelijker zijn ritme vinden.”

De laatste keer dat Strootman in de basis stond bij Nederland was in oktober vorig jaar tegen België (1-1). Hoewel hij telkens bij de selectie werd gehaald, kwam hij daarna niet verder dan een korte invalbeurt in het Nations League-duel met Engeland (3-1).