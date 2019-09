‘Hakim Ziyech had als Oranje-international een droomtransfer gemaakt’

De weigering van Mohamed Ihattaren om voor Jong Oranje tegen Cyprus te spelen, een duel zonder bindend karakter, is in de optiek van Valentijn Driessen ‘een niet te negeren signaal’. De chef voetbal van De Telegraaf vraagt zich af of er zogenaamd overleg met de KNVB en PSV heeft plaatsgevonden en suggereert dat directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma de middenvelder nu voor de keus moet stellen: Nederland of Marokko.

“Natuurlijk is het een grote beslissing voor een zeventienjarige en wordt hij geconfronteerd met allerlei krachten om voor het ene of andere nationale elftal te kiezen. Maar Oranje blijft groter dan welke speler ook. Zonder arrogant te doen, moet de KNVB dat uitdragen met een deadline”, benadrukt Driessen in zijn column.

Driessen neemt de keuze van Hakim Ziyech voor Marokko als voorbeeld en wijst erop dat Nederland de finale van de Nations League haalde en Ziyechs voormalig ploeggenoten Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt voor historische hoge transfersommen naar de absolute Europese top gingen. Een mooie transfer voor Ziyech bleef uit, ondanks een vermeende gelimiteerde transfersom van dertig miljoen euro.

“Om je met Marokko in beeld bij de Europese top te spelen, is een stuk moeilijker. De ploeg presteerde zoals vaak ondermaats op de Africa Cup. Het is niet gewaagd te stellen dat Ziyech als international van Oranje een droomtransfer had gemaakt”, stelt Driessen. “Is Ihattaren een vrije keuze gegund, dan moet hij dat voorbeeld zwaar laten wegen. Wil hij sportief tenminste alles uit zijn carrière halen.”