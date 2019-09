Sergiño Dest krijgt heuglijk nieuws te horen van Gregg Berhalter

Sergiño Dest gaat in de nacht van vrijdag op zaterdag debuteren in de nationale ploeg van de Verenigde Staten. In de oefenwedstrijd tegen Mexico, die vrijdagnacht om 02.30 uur begint, heeft de rechtsback van Ajax een basisplaats. Bondscoach Gregg Berhalter wil Dest daarmee belonen voor zijn rappe ontwikkeling van de afgelopen weken, zo vertelt hij donderdag op de persconferentie.

Dest werd voor de oefenwedstrijden tegen Mexico en Uruguay (dinsdagnacht) voor het eerst bij de Amerikaanse selectie gehaald. De achttienjarige vleugelverdediger speelde eerder al vijf interlands voor de VS Onder-17, en tien wedstrijden voor de Onder-20. De jongeling heeft een Amerikaanse vader, maar kan ook nog kiezen voor het Nederlands elftal. Oefenwedstrijden met de Verenigde Staten brengen daar geen verandering in.

"Hij doet het uitstekend op het trainingskamp. Hij begint morgen als basisspeler aan de wedstrijd", verzekert Berhalter volgens ESPN. "Het is een mooie kans voor ons om hem een kans te geven in het eerste elftal. Het gaat mij niet om zijn twee nationaliteiten. Het gaat erom dat hij in onze jeugdploegen heeft gespeeld en het goed heeft gedaan. Hij heeft in een maand bij Ajax veel bereikt en het is mooi om hem daarvoor te kunnen belonen."

Dinsdag liet Erwin van de Looi, bondscoach van Jong Oranje, weten in gesprek te willen met Dest. "We willen na deze interlandperiode met hem om de tafel. Maar dan nog ligt de keuze bij de speler. Dat geldt ook voor iemand als Mohamed Ihattaren. Ik kan en wil niet praten voor de gevoelens van de spelers", gaf Van de Looi aan.