Van der Vaart maakt achttien namen bekend voor wedstrijd op 13 oktober

Rafael van der Vaart heeft diverse oud-ploeggenoten van Ajax, Tottenham Hotspur en Real Madrid bereid gevonden om zijn definitieve afscheid als voetballer in te luiden op zondag 13 oktober. De 109-voudig international van Oranje organiseert dan een afscheidswedstrijd in het stadion van zijn oude club Hamburger SV. Achttien spelers hebben hun aanwezigheid al toegezegd in de wedstrijd tussen Rafa's All Stars en Rafa's HSV Stars.

Edwin van der Sar en Heurelho Gomes zullen de doelen van beide ploegen verdedigen. Verder staan diverse (voormalig) topvoetballers, met wie Van der Vaart samenspeelde bij Oranje of zijn clubs, op het veld. Landgenoten Marc Overmars, Arjen Robben, André Ooijer, Klaas-Jan Huntelaar, Wesley Sneijder, Mark van Bommel, Giovanni van Bronckhorst, John Heitinga, Robin van Persie, Ronald de Boer, Patrick Kluivert en Clarence Seedorf hebben hun medewerking toegezegd.

Ook Fabio Cannavaro, Peter Crouch en Jermain Defoe geven acte de présence. Van der Vaart besloot zijn carrière als voetballer in november vorig jaar te beëindigen. Hij vervult sindsdien werkzaamheden als televisieanalist en is regelmatig te zien bij Studio Voetbal. Overigens zal Van der Vaart volgende week woensdag als speler van een Premier League-sterrenploeg zelf meedoen aan een testimonial van Vincent Kompany, zo werd woensdag bekend.