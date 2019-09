‘Aderlating’ voor Duitsland tegen Oranje: ‘Hij is een soort Donny van de Beek’

Oranje neemt het vrijdag in de EK-kwalificatiecyclus in Hamburg op tegen Duitsland. Joachim Löw, bondscoach van die Mannschaft, kan in de ontmoeting met Nederland niet beschikken over Leon Goretzka. Volgens Simon Cziommer en Kees Kwakman is het ontbreken van de middenvelder van Bayern München een aderlating voor de Duitsers.

“Ik zeg niet dat ze zwakker zijn geworden, maar het ontbreken van Goretzka is een aderlating. Hij heeft het loopvermogen en de diepgang, al heeft Kai Havertz dat ook. Hij brengt extra power in het spel”, zegt Cziommer bij Voetbalpraat van FOX Sports. Er wordt vervolgens gesteld dat de Duitsers nog altijd de beschikking hebben over een ijzersterk middenveld.

“Goretzka heeft net even wat anders, hij is een soort Donny van de Beek. Daar had Nederland heel veel moeite mee. Als de twee spitsen wat inzakten, ging hij er overheen en moest Frenkie de Jong of Marten de Roon mee. Dat kan Reus of iemand anders ook invullen”, wijst Kwakman op de ontmoeting tussen Nederland en Duitsland (2-3) in maart. “Wij zitten al een paar weken te ouwehoeren wie er linksbuiten, of nu zelfs rechtsbuiten, moet gaan spelen, maar we komen er niet uit. Duitsland kan nu even Marco Reus even opstellen. Havertz speelt niet eens.”

“Het middenveld is vrij statisch, met Toni Kroos en Joshua Kimmich. Als Nederland op de omschakeling speelt, kunnen ze Duitsland daar pijn doen. De Duitse backs zijn behoorlijk aanvallend ingesteld, dus daar komt ruimte te liggen”, antwoordt Cziommer als hem gevraagd wordt naar de zwakke punten van Duitsland. Die Mannschaft gaat volgens BILD spelen met een viermansmiddenveld, bestaande uit Nico Schulz, Kroos, Kimmich en Lukas Klostermann.