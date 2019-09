Spanje behoudt foutloze status dankzij reddende engel Kepa

Spanje heeft na vijf wedstrijden in de EK-kwalificatiepoule nog geen punt laten liggen. In en tegen Roemenië wonnen de manschappen van bondscoach Roberto Moreno donderdagavond met 1-2. Het werd in het slot van de wedstrijd een moeizame exercitie, zeker na een rode kaart van Diego Llorente, maar Spanje hield stand. De voorsprong op nummer twee Zweden bedraagt vijf punten. Razvan Marin, middenvelder van Ajax, stond negentig minuten op het veld bij Roemenië.

Voorafgaand aan het duel werd een moment stilte ingelast ter nagedachtenis aan Xana, de overleden dochter van de vorige Spaanse bondscoach Luis Enrique. Een deel van de Roemeense supporters weigerde echter om het moment te respecteren: vanaf de tribunes klonk gezang en gefluit. Nadat de wedstrijd begon, was meteen sprake van eenrichtingsverkeer in de Arena Nationala in Boekarest. Ciprian Tatarusanu was een van de weinige uitblinkers aan Roemeense zijde: het was aan de sluitpost van Olympique Lyon te danken dat Spanje bij rust met slechts 0-1 leidde.

Het doelpunt kwam na een klein halfuur voort uit een strafschop. Dani Ceballos werd op zijn enkel geraakt door Ciprian Deac, toen hij langs de Roemeen probeerde te dribbelen. Sergio Ramos bleef kalm en stuurde de doelman de verkeerde kant op. Eerder in de wedstrijd had Tatarusanu nog een inzet van Ramos gepareerd, terwijl Jordi Alba, Rodrigo en Paco Alcácer in de eerste helft eveneens op de doelman stuitten. Kort na de onderbreking moest Tatarusanu zich evenwel gewonnen geven, toen Alcácer fungeerde als eindstation van een fraaie Spaanse aanval.

Ceballos spleet de verdediging van Roemenië open met een steekbal richting Alba met de buitenkant van de voet. De opgestoomde back bediende Alcácer, die vlak voor het doel kon afronden. Toch slaagde Roemenië erin om de spanning terug te brengen: invaller Florin Andone scoorde drie minuten na zijn rentree met een kopbal. Toen Diego Llorente twaalf minuten voor tijd als laatste man een rode kaart kreeg voor een overtreding op George Puscas, geloofde Roemenië helemaal in een goed resultaat. In de blessuretijd werd Kepa Arrizabalaga de held, met een redding op een kopbal van Puscas van dichtbij.