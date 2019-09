‘Young King’ Depay krijgt lyrische reacties op tweet met Frenkie de Jong

Memphis Depay heeft donderdag stelling genomen tegen de aanwezigheid van racisme in het voetbal. In de afgelopen maanden stapelden negatieve incidenten zich op in de Europese stadions, zo heeft de aanvaller van het Nederlands elftal tot zijn afkeuring opgemerkt. Op Twitter en Instagram plaatst Depay een foto van zichzelf met Frenkie de Jong om te illustreren dat de twee ondanks een verschillende etnische achtergrond gelijken van elkaar zijn.

"Gewoon twee Young Kings die voetballen voor de natie", schrijft Depay bij de foto, waarop hij met De Jong te zien is in het trainingsshirt van Oranje. "Twee verschillende achtergronden, twee verschillende rassen, twee verschillende verhalen, maar we zijn gelijken en we hebben dezelfde wens om ten koste van alles te winnen. Er is de laatste tijd veel racisme in het voetbal en de consequenties daarvoor moeten zo zwaar mogelijk zijn."

"Er is geen plek voor racisme in deze mooie sport waar we allemaal van houden", concludeert Depay in zijn post, die positief wordt ontvangen door medespelers. Spelers als Romelu Lukaku, Denzel Dumfries, Samuel Armenteros en De Jong zelf laten een reactie achter op Instagram om hun steun aan de boodschap te betuigen. Lukaku was dit weekend zelf slachtoffer van racistische uitingen: in het duel tussen Cagliari en Internazionale klonken apengeluiden toen hij een penalty nam.

Just two Young Kings, kicking ball for the nation. Two different backgrounds, two different races, two different stories, but we are equal and have the same desire to win at all costs.@OnsOranje ???? pic.twitter.com/KNGYpApFBm — Memphis Depay (@Memphis) 5 september 2019

Ook in Frankrijk, het land waar Depay voetbalt voor Olympique Lyon, klinken goede geluiden op de socialmediapost. "De mooie reactie van Memphis Depay op racisme", schrijft RMC Sport. "Nadat racisme zich recentelijk weer manifesteerde in het voetbal, neemt Depay stelling. Met krachtige woorden veroordeelt hij het kwaad dat altijd weer opduikt in de sport." Het Franse Onefootball spreekt van een 'perfecte' reactie.

Het is niet de eerste keer dat Depay van zich laat horen als het aankomt op de bestrijding van racisme. Begin april stelde Juventus-verdediger Leonardo Bonucci dat ploeggenoot Moise Kean niet provocerend had moeten juichen als reactie op de racistische geluiden tijdens een duel met Cagliari. Depay tweette persoonlijk richting Bonucci. "Ik ben teleurgesteld dat je zo reageert als aanvoerder van Juventus. De jongen kan juichen zoals hij zelf wil (...) We zullen niet stil blijven."